Galatasaray'da sol bekte çare Derrick Köhn!

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Bu sezon en çok sol bekte sıkıntı yaşayan ve bu bölgede tam 6 farklı ismi oynatan Galatasaray bu sorunu çözmek için temasta olduğu Hannover’li Derrick Köhn’de mutlu sona ulaştı. Angelino, Kazımcan hatta stoperler Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan’ın yanı sıra kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ve asıl bölgesi orta saha olan Berkan Kutlu’yu bu bölgede oynatan Cimbom uzun süren pazarlıkların ardından 25 yaşındaki Gana asıllı Alman futbolcu için kulübünü ikna etmeyi başardı.

Bugün İstanbul'da olacak

G.Saray ilk olarak Hannover’e 400 bin Euro kiralama ve 2 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu teklif ederken bu öneri kabul edilmedi. Angelino ile yollarını ayıran Kazımcan’dan beklediği verimi alamayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk bu bölgedeki etkili performansına rağmen Barış Alper’i hücumda kullanmak istemesi nedeniyle Derrick Köhn’ün alınmasında ısrar etti. Yönetim de satın alma opsiyonunda rakamı 2.5 milyon Euro seviyesine getirerek transferi bitirirken Köhn bugün İstanbul’a gelecek.

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Prag maçlarında yok

Derrick Köhn ile 3.5 sene + 1 sene opsiyonlu sözleşme konusunda el sıkışılırken 25 yaşındaki futbolcu da yıllık 450 bin Euro alacak. Cimbom, Avrupa Ligi play off turunda Sparta Prag ile karşılaşacağı maç öncesi kadrosunu UEFA’ya bildirirken, Köhn bu turda forma giyemeyecek. Bu sezon Hannover formasıyla 21 maçta görev alan Köhn 3 gol, 6 asistle 9 gole katkı verdi. Köhn geçen sezon da Hannover 96 formasıyla 33 lig maçında 5 gol ve 6 asist üretti.