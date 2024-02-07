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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara: 'Sen de mi beni sevmeyenlerdensin!'

Güncelleme Tarihi:

#GALATASARAY#Kerem Aktürkoğlu#Türkiye Kupası
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 09:40

Galatasaray ile Bandırmaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 4-2'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Davinson Sanchez, 36. dakikada penaltıdan Halil Dervişoğlu, 40. dakikada penaltıdan Tete ve 90+5. dakikada Carlos Vinicius kaydetti. Takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu'nun maçın ardından minik bir taraftara söylediği söz dikkat çekti.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan müsabakada kazanan taraf 4-2'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı - kırmızılıların kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, maç sonunda basın mensuplarının ikram ettiği kandil simidini aldı ve teşekkür etti.

Takım otobüsüne doğru ilerleyen Aktürkoğlu'nun minik bir taraftara söylediği söz ise dikkat çekti ve sosyal medyada paylaşıldı.

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"SEN DE Mİ BENİ SEVMEYENLERDENSİN?"

Başarılı futbolcunun son dönemde birçok eleştiriye maruz kalmasının ardından fotoğraf çektirdiği minik taraftara gülerek 'Sen de mi beni sevmeyenlerdensin' dediği duyuldu.

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlundan minik taraftara: Sen de mi beni sevmeyenlerdensin

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Kerem Aktürkoğlu'nun bu hareketi basın mensuplarını tebessüm ettirirken, sarı - kırmızılı futbolcu da gülerek takım otobüsüne ilerledi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 36 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 12 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

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#GALATASARAY#Kerem Aktürkoğlu#Türkiye Kupası

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