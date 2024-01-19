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Galatasaraylı Sacha Boey'e Premier Lig devi talip oldu! İngilizler o detayı avantaja çevirmek istiyor...

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#Transfer#Galatasaray#Manchester United
Galatasaraylı Sacha Boeye Premier Lig devi talip oldu İngilizler o detayı avantaja çevirmek istiyor...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2024 19:43

Hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklentiyi karşılayamayan Manchester United'ın, yaz transfer döneminde savunma hattını yenilemek istediği kaydedilirken Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey'i de listesine yazdığı aktarıldı.

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Geçen sezon başladığı çıkışını bu sezon da sürdüren Sacha Boey, Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncularının başında gelirken transferde adından söz ettirmeye devam ediyor.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon da zirvenin uzağında kalan Manchester United, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ederken Sacha Boey'i de listesine ekledi.

Yaz transfer döneminde savunma hattını yenilemek isteyen Manchester ekibi, sürpriz isimleri gündemine aldı.

Raphael Varane ile sözleşme uzatma konusunda orta yolu bulamayan Kırmızı Şeytanlar, Victor Lindelöf ve Harry Maguire ile yollarını ayırmayı planlıyor.

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ESPN'de yer alan habere göre; yaz transfer döneminde savunma hattını yenilemek isteyen ManU, Everton'dan stoper Jarrad Branthwaite, Bayern Münih'ten Matthijs de Ligt ve Nice'ten Todibo'yu listesine ekledi.

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İngiliz ekibinin sağ bek için düşündüğü ismin de Galatasaray forması giyen Sacha Boey olduğu belirtildi.

Galatasaraylı yıldızın İngiliz ekibine karşı gösterdiği performansın çok beğenildiği ve yazın Sacha Boey için hamle yapılabileceği aktarıldı.

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SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR

Sacha Boey ile Galatasaray arasındaki mukavele 2025 yılında sona erecek. Manchester United'ın bu durumu avantaja çevirip transferi daha makul bir fiyatla bitirmek istediği aktarıldı.

SACHA BOEY'İN PERFORMANSI

Galatasaray'ın Rennes'ten 2021 yılında 1.15 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki Sacha Boey, sarı kırmızılı takımla toplamda 82 maça çıktı ve 4 gol, 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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DEĞERİNİ KATLADI

Galatasaray ilk 11’inin vazgeçilmez isimleri arasına giren Sacha Boey, 2023’te değerini en çok artıran Süper Lig futbolcusu oldu.

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Transfermarkt verilerine göre, yılın ilk ayında piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Fransız sağ bekin fiyatı 15.5 milyon Euro’luk yükselişle 22 milyon Euro’ya çıktı. Boey aynı zamanda Süper Lig’in en pahalı futbolcusu.

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#Transfer#Galatasaray#Manchester United

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