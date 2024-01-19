Fenerbahçeli voleybolcu Magdalena Stysiak'tan Galatasaray sözleri: Hoş karşılanmaz

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Fenerbahçe'nin Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak, Interia Sport'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Stysiak'ın açıklamaları şu şekilde:

"KOÇUMA ARKADAŞIM GİBİ DAVRANABİLİYORUM"

"Yakın zamanda talihsiz bir ailevi durum yaşadım. Büyükbabam bir maçtan önce öldü ve ben de takımla birlikte uçmak zorunda kaldım. Koç bir şeylerin ters gittiğini hemen anladı. Ona dedim ki, 'Koç, hazırlanamayacağım. Bunu bende göreceksin. Bunu sana söylemek zorundayım ki istemediğimi ya da buna benzer bir şey düşündüğümü düşünme.' Antrenman bitti ve Stefano beni arayıp şöyle dedi: 'Magda istersen kulüple konuşurum. Büyükbabanla nasıl bir ilişkin vardı bilmiyorum ama aile en önemli şeydir. Bu maçı sensiz oynamaya çalışacağız. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara.' Gerçekten Stefano iyi ve sevecen bir insan. Koçuma arkadaşım gibi davranabiliyorum."

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"TÜRKİYE'DE ÇOK GÜZEL BİR SÖZLEŞME İMZALADIM"

"Sanırım fakir bir insan olduğumu ve imkanlarımın olmadığını söyleyemem. İyi para var, Türkiye'de çok güzel bir sözleşme imzaladım ama henüz hesabımda birkaç sıfır olduğunu söyleyemem. Üç tane hesabım var (gülüyor). Para hakkında konuşmayı sevmiyorum, çünkü bu her zaman ince bir çizgiye sahip bir konu ve herkes bunu farklı değerlendirecektir. Şikayet etmiyorum, kadın voleybolu söz konusu olduğunda oldukça iyi olduğunu düşünüyorum."

GALATASARAY DERBİSİ SÖZLERİ

"Bu maçlarda 2 takımdan taraftar olamaz. Ev sahibi bizsek sadece bizim taraftarımız var. Eğer onlar ev sahibiyse sadece onların taraftarları olur. Şunu bilmelisin ki kırmızı bir şey giyemezsin. Biri sizi kırmızı bir şey giyerken görürse bu Galatasaray'ın rengi olduğu için çok hoş karşılanmaz. Bu yüzden Eda Erdem'e geçende 'Dinle. Bugün Noel, tırnaklarımı kırmızı yapabilir miyim' diye sordum. Yani evet sorun yok, ama örneğin bir maç söz konusu olduğunda bunu yapamam. Fenerbahçeli iken kırmızı bir şey giyemezsiniz diye bir kural var."