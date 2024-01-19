Ancelotti & Güler özel görüşmesi: 'Üzgünüm Arda...'

Haberin Devamı

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Günler önce Süper Kupa yarı finalinde rakip olan Madrid ekipleri, bu kez Kral Kupası'nda karşılaştı.

Normal süresi 2-2 sona eren maçı uzatmada bulduğu golle 4-2 kazanan Atletico Madrid, adını çeyrek finale yazdırdı.

Atletico Madrid'in gollerini 39. dakikada Lino, 57. dakikada Morata, 100. dakikada Griezmann ve 119. dakikada Riquelme atarken Real Madrid'in sayılarını 45. dakikada Oblak (kendi kalesine) ve 82. dakikada Joselu kaydetti.

Real Madrid'in 111. dakikada bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Haberin Devamı

Real Madrid'de yedek soyunan Arda Güler, karşılaşmada süre almadı. Atletico'da da Çağlar Söyüncü yedek kulübesinde maçı tamamladı.

MORALLER BOZULDU

İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e 4-2 mağlup olarak yarı finalde elenen Real Madrid'de moraller bozuldu.

ARDA GÜLER İLE KISA GÖRÜŞME

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Atletico Madrid ile oynanan maçın ardından Arda Güler'le kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Ancelotti'nin, Atletico Madrid maçında Arda'ya süre vermemesi nedeniyle genç oyuncuya üzgün olduğunu söylediği aktarıldı.

"ÜZGÜNÜM ARDA..."

İtalyan teknik adamın, "Seni bugün oyuna almadığım için üzgünüm ama pazar günü süre alacaksın." sözlerini kullandığı kaydedildi.

Ancelotti, idmanlarda Arda Güler ile özel ilgileniyor...

👀 El vendaje que protege la rodilla de Camavinga desde su lesión



📹 @jfelixdiaz pic.twitter.com/XRQOHyQD4L — MARCA (@marca) January 9, 2024

Real Madrid, İspanya Kral Kupası'nda Atletico Madrid'e uzatmalar sonucu 4-2 kaybederken Arda Güler, 120 dakikada forma şansı bulamamıştı.

Real Madrid bir sonraki maçında pazar günü, La Liga'da Almeria'yı konuk edecek.