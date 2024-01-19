Cristiano Ronaldo: Haaland ve Mbappe gibi canavarları geçtim

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Globe Soccer Awards'ın 14.'sü Dubai'de düzenlenirken Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo törende açıklamalar yaptı.

2023 yılının en çok gol atan oyuncusu olarak birçok yıldızı geride bırakan Cristiano Ronaldo, "Eleştirildim. Zor zamanlar geçirdim. Ancak beni eleştirenleri yanıltmayı seviyorum. Yaşım 38. Dünyanın en çok gol atan futbolcusuyum. Ayrıca Haaland ve Mbappe gibi genç canavarları geçerek 2023 yılının en golcüsü oldum." dedi.

"LIGUE 1'İ GEÇTİ"

Suudi Arabistan Ligi'nin yükselişte olduğunu kaydeden tecrübeli yıldız, "Suudi Arabistan Ligi'nin şu anda Fransa Ligi'nden daha iyi ve rekabetçi olduğunu düşünüyorum. Umurumda değil. Ne isterlerse söyleyebilirler. Ayrıca Suudi Arabistan Ligi dünyanın en iyi 3 ligi arasında yer alacak."

2023'ÜN EN GOLCÜSÜ OLDU

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Cristiano Ronaldo, 2023 yılını 54 gol atarak tamamladı ve bu sayıyla birlikte Kylian Mbappe, Harry Kane ve Erling Haaland gibi forvetleri geride bırakarak yılın en golcü ismi oldu.