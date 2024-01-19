Bakasetas'ın berberi paylaştı: 'Son tıraş'

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Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a transfer oluyor.

Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da bugün yapılan antrenmana katılan Yunan yıldızın berberi, 'Son tıraş' notuyla Bakasetas'ın fotoğrafını paylaştı ve oyuncuya veda etti.

GALATASARAY MAÇI SONRASI GİDECEK

Atina Haber Ajansı’na göre Panathinaikos yöneticileri geçtiğimiz günlerde Trabzon’a gelerek önce Bakasetas, ardından da Trabzonspor yöneticileri ile görüştü.

Bakasetas, 2,5 yıllık sözleşme ve primler hariç yılda yaklaşık 1,5 milyon euro ücret teklifini kabul etti. Trabzonspor ise, Bakasetas için yaklaşık 1 milyon euro’luk bonservis teklifine sıcak baktı.

Aynı haberde Bakasetas’ın Galasaray derbisinde son kez bordo-mavili formayı giyeceği, hafta başında Atina’ya giderek sözleşme imzalayacağı ve önümüzdeki haftasonunda Panathiaikos-PAOK derbi maçında sahaya çıkacağı belirtildi.

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