Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok kadro dışı bırakıldı: 'İnceleme başlatılmıştır...'

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında sahasında Manisa FK'yı 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, "Yoğun trafik bizim için devam ediyor. İki takım da rotasyonlu oynadı. Belki oyunu daha önce koparabilirdik. Kazanmak önemliydi. Oyun içinde formasyon değişikliği yaptık. Kazanmak önemliydi. Kazandığımız için oyuncularımı tebrik ediyorum. Manisa FK'ya başarılar diliyorum" dedi.

Avcı, Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'un idmana çıkmadıklarını ve bu konuyla ilgili net bir bilgisinin olmadığını ifade etti.

"ÖMÜR VE BOZOK ÇEŞİTLİ NEDENLERDEN DOLAYI İDMANLARDA YOK"

Abdulkadir Ömür ve Umut Bozok'un antrenmanlara çıkmamaları hakkında konuşan Avcı, "Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok, çeşitli sebeplerden beri antrenmanda yoklar. Sebebini çok net bilmiyorum. Onunla ilgili konuşup daha net bir bilgiye sahip olacağım diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA! KADRO DIŞI BIRAKILDILAR... 'İNCELEME BAŞLATILDI'



Trabzonspor'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi:

Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır. Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır.



BAKASETAS PANATHINAIKOS'A MI GİDİYOR?

Bakasetas ile Trabzonspor'a hemen hemen aynı dönemlerde geldiklerini belirten Avcı, "Trabzonspor aynı dönemlerde geldik. Çok güzel hikayeler yaşadık. Bakasetas, son ana kadar her şeyini sahaya yansıtan bir oyuncu. Şu an itibarıyla bir dedikodu var. Dün takımla beraber antrenmanlara katıldı. Yarın da bizimle birlikte olacak. Hafta sonuyla ilgili konuşacağız. Transferi gerçekleşir, gerçekleşmez bilemiyorum. Transferi gerçekleşse daha son ana kadar her şeyini verebilen bir oyuncu. Gerçekleştiği zaman düşüncelerimi net bir şekilde söyleyebilirim. Bu çok konuşuluyor ama şu an itibarıyla benim önüme gelen net bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor, hafta sonu evinde Galatasaray ile karşılaşacak.