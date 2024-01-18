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Bakasetas, Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'a gidiyor! Yunan basını anlaşmayı duyurdu

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#Transfer#Bakasetas#Trabzonspor
Bakasetas, Fatih Terimin takımı Panathinaikosa gidiyor Yunan basını anlaşmayı duyurdu
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 07:00

Trabzospor’un yıldız oyuncusu Anastasios Bakasetas, 2.5 yıl için 5.5 milyon euro’ya, Fatih Terim’in teknik direktörü olduğu Yunanistan devi Panathinaikos ile presipte anlaşmaya vardı.

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Atina Haber Ajansı’na göre Panathinaikos yöneticileri, Trabzon’a gelerek önce Bakasetas, ardından da Trabzonspor yöneticileri ile görüştü.

Bakasetas. 2,5 yıllık sözleşme ve primler hariç yılda yaklaşık 1,5 milyon euro ücret teklifini kabul etti. Trabzonspor ise, Yunan milli takımının kaptanı Bakasetas için yaklaşık 1 milyon euro’luk transfer önerisine sıcak baktı.

GALATASARAY MAÇI SONRASI GİDECEK

Aynı haberde Bakasetas’ın Galasaray derbisinde son kez bordo-mavili formayı giyeceği, hafta başında Atina’ya giderek sözleşme imzalayacağı ve önümüzdeki haftasonunda Panathiaikos-PAOK derbi maçında sahaya çıkacağı belirtildi.

Fatih Terim'li Panathinaikos son olarak Fenerbahçe’den Samet Akaydin’i renklerine bağlamıştı.

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#Transfer#Bakasetas#Trabzonspor

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