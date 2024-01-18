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Fatih Terim'li Panathinaikos, Olympiakos'u penaltılarda geçti!

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#Panathinaikos#Fatih Terim#Olympiakos
Fatih Terimli Panathinaikos, Olympiakosu penaltılarda geçti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 01:04

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası son 16 turu rövanşında ezeli rakibi Olympiakos'u deplasmanda penaltılar sonucu geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

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Yunanistan Kupası son 16 turunda Olympiakos ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. 1-1'in rövanşında Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanan maçın normal süresi ve uzatmaları golsüz tamamlandı.

Penaltılarda rakibine 7-6 üstünlük kuran Panathinaikos, ezeli rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

FATİH TERİM, SAMET AKAYDİN'İ FORVETE YOLLADI

Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe'den yeni transferi Samet Akaydin'i 105+1'de oyuna aldı. Stopere geçmesi beklenen Samet, oyuna girer girmez forvet pozisyonuna geçti ve maçı burada tamamladı.

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#Panathinaikos#Fatih Terim#Olympiakos

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