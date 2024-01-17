Bakasetas, Fatih Terim'in takımı Panathinaikos'a transfer oluyor!

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Trabzonspor'un sözleşme yenileme tekliflerini kabul etmeyen Bakasetas, ülkesi Yunanistan'a transfer oluyor.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 30 yaşındaki Yunan futbolcuyla anlaşmaya vardı. Ertan Süzgün'ün haberine göre Atina ekibi, Bakasetas ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.

Panathinaikos'un Bakasetas için Trabzonspor'a 1 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Sakatlığı sebebiyle şu anda takımdan ayrı olan Bakasetas'ın hafta başında sözleşme imzalamak için Atina'ya gitmesi bekleniyor.