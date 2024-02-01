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Galatasaray'ın kaderini belirleyecek 25 gün! Sarı kırmızılılar şubat ayında zorlu maçlara çıkacak

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Galatasarayın kaderini belirleyecek 25 gün Sarı kırmızılılar şubat ayında zorlu maçlara çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 07:00

Galatasaray, Şampiyonluğu hedeflediği 3 kulvarda da şubat ayında birbirinden zorlu maçlar oynayacak. Galatasaray, 25 Şubat’a kadar Süper Lig’de Samsunspor, Ankaragücü, Başakşehir, Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda tek maçlı eleme usülüyle oynanacak Bandırmaspor ve UEFA Avrupa Ligi’nde ‘tamam ya da devam’ anlamına gelen Sparta Prag karşılaşmalarında mücadele edecek. Cimbom’un yurt içindeki kulvarlarda yarıştığı Fenerbahçe’nin ise şubat fikstürü daha rahat. Süper Lig’de 4, Türkiye Kupası’nda 1 müsabakada ter dökecek sarı lacivertli takım, ezeli rakibinden 2 maç az oynayacak.

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Trendyol Süper Lig’de uzun yıllardır görülmemiş bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray, neredeyse birbirinin aynı performanslar sergilemeye devam ediyor. İki takım da ocak ayında oynadıkları Süper Lig maçlarında 5’er galibiyet ve 1’er beraberlik alırken, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda karşılaştıkları 1. Lig takımlarını farklı skorlarla yenip yollarına devam ettiler. Ocak ayında 2 kulvarda 7’şer resmi maça çıkan ezeli rakiplerin şubat fikstürü ise önemli farklılıklar gösteriyor...

 

F.BAHÇE’NİN 5 MAÇININ 3’Ü DEPLASMANDA

Fenerbahçe, şubat ayında 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçı oynayacak. Ligdeki Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kendi evinde yapacak olan sarı lacivertli takım, Bitexen Antalyaspor ve Çaykur Rizespor müsabakaları ile kupadaki Gaziantep karşılaşmalarını deplasmanda oynayacak. UEFA Konferans Ligi’nde mücadele ettiği H Grubu’nu lider bitirdiği için direkt play-off aşamasına kalan Fenerbahçe, şubat ayında bu kulvarda maç oynamayacak, martta sahne alacak.

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2 KUPADA ‘TAMAM YA DA DEVAM’ MAÇLARI

Galatasaray ise şubatta 3 kulvarda 7 maça çıkacak. Süper Lig’deki Yılport Samsunspor ve MKE Ankaragücü maçlarını dış sahalarda yapacak olan sarı kırmızılılar, RAMS Başakşehir ve Bitexen Antalyaspor ile evinde karşılaşacak. Türkiye Kupası’ndaki rakibi Teksüt Bandırmaspor’u da İstanbul’da konuk edecek olan Cimbom, Avupa Ligi’nde Çekya temsilcisi Sparta Prag ile oynayacağı son 16 turu maçlarının ilkini İstanbul’da, rövanşı deplasmanda yapacak.

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KANARYA 5 GÜNDE 1 MAÇ OYNAYACAK

İki takımın şubat ayı fikstürlerini karşılaştırınca Fenerbahçe’nin avantajlı olduğu ortaya çıkıyor. Zira sarı lacivertliler 2 kulvarda 5, sarı kırmızılılar ise 3 kulvarda 7 müsabakaya çıkacak. Ezeli rakiplerin ikisi de şubattaki son karşılaşmalarını ayın 25’inde oynayacağını dikkate alırsak, ortalama maça çıkma süresi daha da kısalacak. Önümüzdeki 25 günlük süreçte Fenerbahçe ortalama 5 günde 1, Galatasaray ise ortalama 3.5 günde 1 karşılaşma yapacak.

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ZiRVEDEKi iKiLiNiN ŞUBAT AYI FiKSTÜRÜ

GALATASARAY

2 Şubat Cuma
SAMSUN-GALATASARAY
6 Şubat Salı
GALATASARAY-BANDIRMA (TK)
10 Şubat Cumartesi
GALATASARAY-BAŞAKŞEHIR
15 Şubat Perşembe
GALATASARAY-SPARTA PRAG (AL)
18 Şubat Pazar
ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY
22 Şubat Perşembe
SPARTA-PRAG (AL)
25 Şubat Pazar
GALATASARAY-ANTALYA

FENERBAHÇE

3 Şubat Cumartesi:
ANTALYA-FENERBAHÇE
7 Şubat Çarşamba:
GAZIANTEP-FENERBAHÇE (TK)
11 Şubat Pazar:
FENERBAHÇE-ALANYA
18 Şubat Pazar:
RIZESPOR-FENERBAHÇE
25 Şubat Pazar:
FENERBAHÇE-KASIMPAŞA

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

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