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Galatasaray'da Dursun Özbek'ten transfer sözleri: En iyisini yapmanın peşindeyiz | Kerem Aktürkoğlu çağrısı

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig
Galatasarayda Dursun Özbekten transfer sözleri: En iyisini yapmanın peşindeyiz | Kerem Aktürkoğlu çağrısı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 19:23

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Başkan Dursun Özbek, Sacha Boey'in Bayern Münih'e satışı ve Kerem Aktürkoğlu'na yapılan protesto hakkında da konuştu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer gündemi üzerine açıklamalar yaptı.

Transfere ilişkin konuşan Dursun Özbek, "Transfer konusunda konuşmak gerekirse bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyi transferleri yapmanın peşindeyiz. Şu anda bazı oyuncularımıza teklifler var ama satış bedeli konusunda çalışmamız sürüyor. Net olan, bitmiş bir şey yok." dedi.

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"KEREM BİZİM GELECEĞİMİZ"

Süper Lig'deki Gaziantep FK maçında Kerem Aktürkoğlu'na yapılan protestolara ilişkin konuşan Özbek, "Kerem Aktürkoğlu bizim kaptanımız. Bu tür hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek şeyler yapmamalı taraftarlarımız, rica ediyorum. Kerem bizim geleceğimiz, çok önemli oyuncularımızdan birisi." sözleriyle taraftarlara çağrıda bulundu.

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"FFP'YE DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR"

Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi hakkında konuşan Dursun Özbek, "Sacha Boey transferinde birçok ismin emeği var. Hepsine büyük teşekkür gönderiyorum. Şampiyonlukta büyük rolü olan bir oyuncumuz. Bu sene de Bayern Münih gibi büyük bir kulübe gitti, onunla gurur duymalıyız. Erden Timur ile birlikte sabah 4'lere kadar çalıştık. FFP çerçevesinde buna ihtiyacımız vardı. FFP'ye dikkat etmemiz gerekiyor, her zaman demokrasi kılıcı gibi tepemizde duruyor. Bu satış, Galatasaray için önemliydi." dedi.

"OYUNCULARIMIZA TEKLİFLER VAR"

Takımdaki oyunculara transfer tekliflerini olduğunu kaydeden Özbek, "Bazı oyuncularımıza teklifler var ama istediğimiz fiyatlar konusunda görüşmeler sürüyor. Şu an bitmiş bir şey yok." açıklamasını yaptı.

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"SPARTA PRAG'I SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

Avrupa Ligi'nde Sparta Prag eşleşmesi hakkında konuşan Özbek, "Galatasaray, Avrupa'da büyük başarılar elde etmiş bir kulüp. Bu sene de benzer başarılara ulaşacaktır. Sparta Prag'ı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Dursun Özbek#Süper Lig

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