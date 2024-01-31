Fatih Terim, milli yıldızı Jack Grealish'e benzetti: Türkiye gurur duyuyor

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Fatih Terim, Serie A'da bu hafta oynanacak 'İtalya Derbisi' öncesi açıklamalar yaptı.

Yunanistan Ligi takımlarından Panathinaikos'ta görev yapan Fatih Terim, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a röportaj verdi.

Tecrübeli teknik adam, Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ve Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız'a övgüler yağdırdı.

"DEL PİERO'DAN ESİNTİLER VAR AMA..."

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın performansından dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Terim, "Türkiye'deki herkes mutlu. Kenan büyük bir yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Umalım ki Kenan, yeni Del Piero olsun. Kenan'da idolü Del Piero'dan esintiler var ama o özellikle soldan yaptığı driplingler sebebiyle bana biraz Jack Grealish'i anımsatıyor." ifadelerini kullandı.

"JUVENTUS'TA OYNAMAK ONUN İÇİN BİR AVANTAJ"

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Kenan Yıldız'ın mükemmel bir tekniği olduğunu belirten Fatih Terim, "Topu çok iyi kullanıyor. İyi bir fiziksel yapıya sahip ve hızlı. 18 yaşında ve her açıdan gelişmesi için çok çalışması gerekecek. Juventus'ta oynamak onun için bir avantaj. Juventus sadece bir takım değil, aynı zamanda bir okul. Allegri de dünyada büyük öneme sahip bir teknik direktör" diye konuştu.

"ÇALHANOĞLU SERIE A'NIN EN İYİSİ"

Hakan Çalhanoğlu'nun Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu olduğunu söyleyen Terim, "Zekidir, asist ve gol katkısı verir. Hakan, Avrupa düzeyinde en iyi oyun kuruculardan biri. Çalhanoğlu'nun bir diğer özelliği de her gün gelişim göstermesi" dedi.