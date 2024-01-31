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Galatasaray, Cedric Bakambu teklifini reddetti

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#Transfer#Galatasaray#Cedric Bakambu
Galatasaray, Cedric Bakambu teklifini reddetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 19:04

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan Cedric Bakambu'ya La Liga ekibi Real Betis talip oldu.

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Galatasaray'ın 32 yaşındaki golcüsü Cedric Bakambu için Real Betis'ten gelen transfer teklifi geri çevrildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray, LaLiga ekibi Real Betis'in Bakambu için yaptığı 3.5 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

BEKLENTİ 5 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulübün Bakambu için bonuslar ile beraber 5 milyon Euro'luk bir beklentisi olduğu ve transfer görüşmelerinin durma noktasına geldiği aktarıldı.

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan 32 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, çıktığı 16 maçta 2 gol 1 asist kaydetti.

Cedric Bakambu'nun Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Galatasaray#Cedric Bakambu

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