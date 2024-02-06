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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini yorumladı.

1- Santos, stoperde Bahtiyar, ön liberoda Amartey ve santrfor Semih tercihleriyle farklılıklar koydu ortaya. Nasıl buldunuz bu tercihleri?

MEHMET ARSLAN: ZiRVE SÜREKLi iKi TAKIMA KALABiLiR

Lige erken havlu atan bir takımınız varsa, o takımı yönetmek ve oyuncuları her maça ayrı bir motivasyonla hazırlamak elbette çok zor. Fernando Santos şu anda bunun zorluğunu yaşıyor. Trabzonspor maçında Daniel Amartey’i özellikle savunma yönüyle çok beğendim. Semih Kılıçsoy ise giderek kalitesini ve çıtasını yükseltiyor. Ligde iddiayı kaybetmek, önümüzdeki sezonun yapılanmasını bu sezondan planlamak gibi bir şansı da elde etti Beşiktaş. Bu şansını çok iyi değerlendirmeliler. Aksi halde ligin zirvesi sürekli olarak iki takımlı hale gelecek.

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GÜNTEKiN ONAY: SAVUNMA TAMAM AMA...

Beşiktaş geçtiğimiz maçlara oranla savunmada daha dikkatli, disiplinli ve organizeydi. Ancak Trabzonspor maçının bazı yanıltıcı tarafları da olabilir. Çünkü bordo mavililerin ofansif gücü son derece kısıtlı. Beşiktaş’ı 1-2 pozisyon dışında tehdit edemediler. Savunmanın önünde oynayan Amartey o bölgeyi çok iyi kapattı ve Beşiktaş’ın takım savunmasına önemli katkı sağladı. Beşiktaş kazanırken Semih’in harika futbolu ve golleriyle taraftarının yüzünü güldürdü. Ancak Beşiktaş gibi bir takımın iç sahada ofansif olarak çok daha etkili olması gerekiyor. Atak devamlılığı ve pas akışkanlığı konusunda hâlâ sorunlar var.

UĞUR MELEKE: SANTOS FARKLI BiR ŞEY DENEDi

Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçları almayı bekleyemezsiniz. Santos da stoperde Bahtiyar, ön liberoda Amartey ve santrforda Semih tercihleri ile farklı bir şey denedi. Sonuç aldığı için hocanın haklı olduğunu söyleyebiliriz elbette. Tabii ki şunu da unutmamak lazım: Topa daha fazla sahip olan takım Trabzon. Daha fazla şut atan takım Trabzon. Rakip ceza alanında topla buluşmada 27’ye 10 üstün olan takım Trabzon. Bu zaten Fernando Santos’un aradığı habitat! Pragmatik futbol habitatı. Pragmatik futbol fırsatı bulunca, Semih de kahramanlaşınca kazandı Santos.

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GÜNTEKiN ONAY: 18’LiK SEMiH’iN MAÇIYDI

Tercih mi? Tamamen zorunluluk. Stoperde, santrforda başka alternatif mi var? Santos elde var olanlarla zar atıp, hepyek gelirken, Trabzonspor maçında sahneye 18’lik Semih Kılıçsoy çıkıp zarın düşeş gelmesini sağlıyor. İlk yarım saatlik dilime ve ikinci devre Trezegeuet’nin kaçırdığı yüzde yüzlük gol pozisyonlarına baktığımızda Beşiktaş ve görüntü adına; bu maç ne Santos’un ne de şu şu futbolcuların maçıydı... Sadece Semih Kılıçsoy’un maçıydı. Gollerin harici “Bu da kaçar mı!” diyebileceğimiz bir tek pozisyon yok. Semih Kılıçsoy parlamasaydı, Beşiktaş bu maçı alabilirdi yine diyebiliyor muyuz?

2- G.Saray, Samsun’da ilk 10 dakikada 2 gol atıp kazandı. Sol bekte Berkan, sağ bekte Kaan ve sağ açıkta Barış tercihleri doğru muydu?

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UĞUR MELEKE: FENERBAHÇE iLE AYNI KOŞULLARDA DEĞiL

F.Bahçe’nin her pozisyonda 2-3 alternatifi varken, G.Saray’ın sağ bekleri orijinal sağ bek olmayan Kaan ve Ali Turap... Sol bekleri ise orijinal sol bek olmayan Berkan ve Kazımcan. Bu koşullar altında G.Saray’ın Fenerbahçe ile aynı puanda olması önemli. Ancak Galatasaray’ın Bermuda Şeytan Üçgeni’nin de altını çizmek lazım. Davinson, Torreira ve Kerem Demirbay’ın arasına düşen her top anında ölüyor. ‘Bermuda Şeytan Üçgeni’ne düşmüş bir uçakmışçasına yok oluyor adeta.

MEHMET ARSLAN: SAMSUNSPOR BAŞKANI OYUNCULARINI ATEŞE ATTI

Barış Alper’i kaleye koysanız Muslera’yı aratmaz. Ben son dönemde bu kadar yetenekli ve çok yönlü bir oyuncu izlemedim. Kaan da öyle. G.Saray’ın kazanması değil kazanamaması sürpriz sayılacak bir maçtı. Ama asıl talihsizlik Samsunspor Başkanı’nın Taylan, Emre Kılınç ve Okan için yaptığı açıklamaydı. Oyuncularını ateşe attı. Hiçbir profesyonel yüreği ile beyni arasında sıkışıp kalmaz. Yüreği ve beyni formasını giydiği takım için atar.

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FIRAT AYDINUS: MUTLULUK VE HUZUR iYi OYUNDA DEĞiL 3 PUANDA

Mutluluk ve huzur oynanan oyunda değil, alınan 3 puanda artık. Santos’un yaşadığı kadro sıkıntısının bir benzeri Okan Buruk için de mevcut. Tercihten ziyade zorunluluk. Özellikle sol bek konusunda Okan Hoca yokluğun meydana getirdiği krizlerde mucitlik yapıyor adeta. Bu gibi zorunluluklar, Barış gibi bir jokeri ortaya çıkardı.

GÜNTEKiN ONAY: YENi TRANSFERLER VE EKSiKLERiN KATILIMIYLA DAHA DA GÜÇLENiR

Galatasaray, Boey’in ayrılması, Abdülkerim’in sakatlığı, sol bek yokluğu ve İcardi’nin tam hazır olmamasına rağmen bu süreci kayıpsız atlattı. Bunda Buruk’un taktiksel dokunuşları önemli etken. Galatasaray, yeni transferlerin katılımı ve eksiklerin dönmesiyle güçlü bir şekilde zirve yarışına devam edecektir.

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3- F.Bahçe bu sezon sadece 2. kez rakibinden daha az topla oynayarak kazandı. Kartal, Cengiz’le gitti galibiyete. F.Bahçe’yi nasıl buldunuz?

FIRAT AYDINUS: CENGiZ GiBi BiR OYUNCUN VARSA, YARARLANACAKSIN

Bu saatten sonra önemi yok; topa az sahip olmuş, çok sahip olmuş. Skor ve 3 puan alındı mı? O zaman tamamdır. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli, Galatasaray için de... Elinizde Cengiz gibi kapanan rakibe karşı kiliti açmaya en büyük adayların başında gelen bir futbolcun varsa maçın her anında bu tür oyuncudan faydalanmak zorundasın. İstanbulspor, Ankaragücü ve Antalyaspor maçları buna tipik bir emsal.

GÜNTEKiN ONAY: YARATICILIK VE TEMPO EKSiKTi AMA MÜCADELE GÜCÜ YÜKSEKTi

Fenerbahçe’nin Cengiz’in bireysel becerisiyle skor bulduğu bir 90 dakika oldu. Bundan önceki maçlarda Fenerbahçe’nin yaratıcılığı, temposu ve kalitesinden bahsediyorduk. Antalya’da bunlar eksikti. Ama şunu gördük ki, bu takım gerektiğinde sahaya savaşçı ruhunu da yansıtabiliyor. Şampiyonluk yarışında kalite vazgeçilmezdir ama yüksek mücadele gücü de bir o kadar önemlidir.

MEHMET ARSLAN: FENERBAHÇE’NiN HIZINI KESTi AMA KALiTESiNE YENiLDİ

Sergen Yalçın’ın Antalyaspor’u yaptığı ön alan baskısıyla Fenerbahçe’nin hızını kesti ama kalite farkına yenildi. Cengiz öyle bir gol attı ki, belki de sezonun en değerli golü. O golle aldı Fenerbahçe maçı. Zorlandılar mı evet ama en çok hissettikleri Fred’in yokluğuydu. O oynadığı zaman Fenerbahçe bir üst noktaya çıkıyor.

UĞUR MELEKE: SERGEN HOCA FARKLI TAKIMLARDA HEP ÇOK iYi iŞLER BAŞARDI

Sergen Hoca’yı can-ı gönülden tebrik etmek lazım. Farklı takımlarda, farklı oyuncularla, farklı stratejilerle hep çok iyi işler başardı. Fenerbahçe’yi de özellikle ilk devrede çok zorladılar ama sarı lacivertlilerin Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko ve Szymanski gibi tek başına müsabaka kaderi değiştirebilen oyuncuları var. Onlardan biri, Cengiz sahneye çıktı ve değiştirdi kaderi.

4- Trabzon topla %55 oynadı. Ceza alanında topla buluşmada 27-10 üstündü ama kaybetti. Bu oyun onlar ileriye doğru bir adım mı?

FIRAT AYDINUS: ARTIK FUTBOL EVRiLDi O VERiLERiN ÖNEMi KALMADI

Tabela endeksli bakıldığında artık futbol evrildi. Bu gibi verilerin önemi kalmadı. Hele şu geçiş oyunu tabiri futbola sirayet etmişken; topa sahip olma, ceza sahası içinde topla buluşma sayıları skora yansımıyorsa, kıymeti harbiyesi kalmıyor. Örneğin, sezonun ilk yarısında oynanan Trabzonspor’un Beşiktaş’ı 3-0 yendiği maçta; ceza sahasında topla buluşma sayıları 12-12 eşitti. Topla oynama yüzdelerine bakıldığında tablo daha da enteresandı:Trabzonspor %29 - Beşiktaş %71.

MEHMET ARSLAN: ViSCA BiLE MARADONA GiBi GÖRÜNÜYOR GÖZÜMÜZE!

İlk yarıda fizik güç olarak da Beşiktaş’a karşı üstündüler. Ama yaratıcı ve kaliteli oyuncu eksikliği o kadar belli oluyor ki, Visca, Maradona gibi görünüyor gözümüze. Ne yazık ki tablo bu. Aslında Beşiktaş ve Trabzonspor’un temel eksiklikleri bunlar. Kaliteli oyuncu açısından Galatasaray ve Fenerbahçe arayı o kadar çok açtılar ki, 1-2 futbolcunun eksikliği hem Trabzon’da hem de Beşiktaş’ta kendini hemen gösteriyor.

UĞUR MELEKE: ONUACHU VE PEPE DÖNÜNCE BU ADIMLARIN KARŞILIĞINI ALIR

Trabzonspor’un özellikle son 3 müsabakadaki performansına baktığımızda evet, bunu ileriye doğru bir adım olarak kabul edebiliriz. Avcı, Trezeguet’nin de dönüşüyle daha fazla topa sahip olan, 3. bölgeye daha kalabalık giden, daha fazla pozisyon yaratan bir Trabzonspor izletti bize. Onuachu ve Pepe’nin dönüşüyle bu ileriye adımların puana devşirilebileceğini tahmin ediyorum.

GÜNTEKiN ONAY: iYi SAVUNMA YAPAN HER TAKIM KARŞISINDA ZORLANIR

Trabzon’un oturmuş bir oyun düzeni var. Ancak Bakasetas da ayrıldıktan sonra hücum gücü çok yetersiz. Bu kadro iyi savunma yapan her takım karşısında zorlanır. Bu kriz ancak Onuachu ve Pepe dönünce çözülür.