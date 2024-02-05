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Ali Koç'tan Dursun Özbek'e meydan okuma: Tabii yüreğiniz yetiyorsa…

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig
Ali Koçtan Dursun Özbeke meydan okuma: Tabii yüreğiniz yetiyorsa…
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 20:27

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına sert bir yanıt geldi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmi siteden yayımlanan açıklamayla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Dursun Özbek'i bir kez daha canlı yayına çıkmaya davet eden Ali Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

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"Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden;

* Proje,
* Bölücülük,
* Patolojik,
* Mağduriyet söylemleri,
* Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere
* FETÖ ile ilgili gerçekler,
* Atanan başkan ve
* ⁠Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum.

Tabii yüreğiniz yetiyorsa…

Ali Y. Koç
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Süper Lig

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