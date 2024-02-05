Ali Koç'tan Dursun Özbek'e meydan okuma: Tabii yüreğiniz yetiyorsa…

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, resmi siteden yayımlanan açıklamayla Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Dursun Özbek'i bir kez daha canlı yayına çıkmaya davet eden Ali Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

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"Galatasaray Kulübü Başkanının açıklamalarına istinaden;

* Proje,

* Bölücülük,

* Patolojik,

* Mağduriyet söylemleri,

* Kulübünüze haciz getirme konuları başta olmak üzere

* FETÖ ile ilgili gerçekler,

* Atanan başkan ve

* ⁠Kulüplerimiz arasında devam eden tüm gündemler ile ilgili olarak uzaktan maval okumak yerine sizi istediğiniz mecrada, yanınıza istediğiniz yardımcıyı da alarak 5. kez karşı karşıya yayına çıkmaya davet ediyorum.

Tabii yüreğiniz yetiyorsa…

Ali Y. Koç

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"