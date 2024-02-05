Futbol dünyasını şoke eden karar sonrası Barcelona'dan Jürgen Klopp açıklaması: Harika biri...

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Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp, büyük başarılara imza attığı Liverpool'dan ayrılma kararı alırken futbol dünyasında şok etkisi yarattı.

Liverpool'un 30 yıllık Premier Lig kupası hasretini sonlandıran ve Kırmızılar ile Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşarak önemli başarılara imza atan Klopp, takımla sorunu olmadığını ancak enerjisinin tükendiğini kaydederek İngiltere macerasına son vereceğini duyurdu.

Aynı şeyleri tekrar tekrar yapamayacağını belirterek Liverpool'dan ayrılacağını kaydeden Klopp, "Birçok insan için şoke edici bir karar olduğunu anlayabiliyorum. Açıklamaya çalışacağım. Bu kulüp ve şehirle ilgili her şeyi çok seviyorum. Taraftarlarımızı, takımı, oyuncularımı... Bunlara rağmen bu kararı alıyor olmak, karara ikna olduğumu gösteriyor. Nasıl söyleyeyim... Enerjim tükeniyor. Şu anda bir sorunum yok, kesinlikle iyiyim ama işi tekrar tekrar yapamayacağımı biliyorum. Birlikte geçirdiğimiz yıllardan sonra sizlere olan saygım çok arttı, sevgim büyüdü. Size borçluyum." dedi.

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"İNGİLTERE'DE BAŞKA TAKIM ÇALIŞTIRMAM"

İngiltere'de Liverpool'dan başka takımı çalıştırmayacağını ifade eden Alman çalıştırıcı, "İngiltere'de Liverpool dışında bir kulübü asla çalıştırmayacağım. Benim bu kulübe ve taraftarlara olan sevgim çok büyük. O yüzden bir an bile bunu düşünmedim. Teknik direktörlüğe tabii ki devam edeceğim. Çünkü öylece bir kenarda oturamam, biliyorum. Ama en az bir yıl dinleneceğim." diye konuştu.

Jürgen Klopp'un ayrılık kararı almasının ardından Barcelona'da Teknik Direktörü Xavi de kötü gidişat nedeniyle görevinden ayrılabileceğini kaydetti.

XAVİ'DEN AYRILIK SİNYALİ

Villarreal hezimetinin ardından kararını duyuran İspanyol teknik direktör, "30 Haziran'da kulüpten ayrılacağım. Bu kararımı başkanla ve ekiple konuştuk. Barcelona'nın bir yön değişikliğine ihtiyacı var" sözleriyle kulübün yeniliğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

BARÇA'DAN KLOPP AÇIKLAMASI

Xavi'nin Barcelona'dan ayrılacağını açıklamasının ardından Jürgen Klopp'un Katalan devinin başına geçebileceği öne sürülürken Barça'dan açıklama geldi.

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ALMAN ÇALIŞTIRICIYA ÖVGÜ

Barcelona’nın Sportif Direktörü Deco, sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılacağını açıklayan Xavi’nin yerine Jürgen Klopp’u geçirmek istediği yönündeki iddiaları değerlendirdi.

Alman çalıştırıcıyla bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları masaya yatıran Deco, isimler hakkında konuşmanın doğru olmadığını ifade ederken, Klopp’u övmeyi ihmal etmedi.

La Vanguardia'ya konuşan Deco, "Kimse hakkında konuşmak istemiyorum, sözleşmesi olan bir teknik direktör hakkında konuşmak etik değil. Klopp harika bir teknik direktör ama bence bunu konuşmak için doğru zaman şu an değil. Barcelona’nın yeni teknik direktörü elbette bazı şeyleri değiştirmek isteyecek ama öncelikle projelerimizi ve fikirlerimizi konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

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MİKEL ARTETA'NIN ADI DA GEÇİYOR

Jürgen Klopp’un yanı sıra Arsenal’in Barcelona altyapısında yetişen teknik direktörü Mikel Arteta da ismi Katalan ekibinin teknik direktörlüğüyle anılan bir diğer isim oldu.