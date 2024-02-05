Mesut Özil milli takıma geri dönüyor

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Yaz aylarında İngiltere'de 35 yaş üstü oyunculardan kurulu bir Dünya Kupası organizasyonu gerçekleştirileceği ve Özil'in de bu turnuvada yer alacağı öne sürüldü.

Alman basınında yer alan bilgiye göre; FIFA'ya bağlı olmayan özel turnuvada Dünya Kupası tarihine adını yazdırmış efsane isimler forma giyecek.

MİLLİ TAKIMA DÖNECEK

Turnuvada Almanya Milli Takımı'yla 2014'te Dünya Kupası zaferi yaşayan kadronun vazgeçilmez parçalarından biri olan Mesut Özil de forma giyecek.

Almanya kadrosunda Sami Khedira ve Kevin Kuranyi gibi isimlerin de yer alacağı ifade edildi.

DÜNYA KUPASI ZAFERİ YAŞADI

Mesut Özil, Almanya Milli Takımı ile 92 maça çıkmış ve bir Dünya Kupası zaferi yaşamıştı.

KATILIM ŞARTLARI BELLİ OLDU

4 Haziran’da başlaması planlanan organizasyon katılım şartları ise en az 100 uluslararası maç oynamış olmak ve 35 yaşını doldurmuş eski milli futbolcu olmak.

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Takımların kaptanları da belli oldu:

Steve McManaman (İngiltere)

Esteban Cambiasso (Arjantin)

Emerson (Brezilya)

Christian Karembeu (Fransa)

Marco Materazzi (İtalya)

Michel Salgado (İspanya)

Diego Lugano (Uruguay)