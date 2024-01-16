Galatasaray'ın 6 puanında dikkat çeken detay! Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçeliler çılgına döndü...

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf, ev sahibi ekip oldu. Rakibini 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın gollerini 26. dakikada Victor Nelsson ve 86. dakikada penaltıdan Dries Mertens kaydetti.

Galatasaray, bu skorun ardından puanını 51'e yükselterek 2. sırada yer aldı ve lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü.

HASAN ALİ KALDIRIM SEBEP OLDU

Sarı - kırmızılılara Kayserispor karşısında 3 puanı getiren gol penaltıdan gelirken, hakem Atilla Karaoğlan'ın beyaz noktayı göstermesine sebebiyet veren müdahaleyi Hasan Ali Kaldırım yaptı.

Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşta arka direğe açılan topa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, Kayserisporlu Hasan Ali Kaldırım ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, VAR uyarısının ardından penaltı noktasını gösterdi ve Kaldırım'ı sarı - kartla cezalandırdı.

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Topun başına geçen Dries Mertens, köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Galatasaray'ı galibiyete götürdü.

KARAGÜMRÜK MAÇI 1-0 BİTMİŞTİ

Sarı - kırmızılılar, 17. haftada ise VavaCars Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşmıştı. Galatasaray, iç sahada oynadığı müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Karşılaşmanın son anlarında yaşanan pozisyon ise spor kamuoyunun gündemine oturmuştu.

SERDAR DURSUN, 1 PUANA MANİ OLMUŞTU

Karagümrük, 90+1. dakikada kazandığı kornerde Serdar Dursun'la golü bulmuş ancak konuk ekibin sayısı, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.

Takım arkadaşının kafa vuruşunda kaleye giden topu tamamlayan ancak ofsaytta bulunan Serdar Dursun, takımının sahadan 1 puanla ayrılmasına engel olmuştu.

Fenerbahçeli taraftarlar, bir dönem sarı - lacivertli formayı giymiş olan eski futbolcularının şampiyonluk yolundaki ezeli rakiplerinin galibiyetlerinde başrol oynamasının ardından sosyal medyada tepki gösteren birçok yorumda bulundu.

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Hasan Ali Kaldırım; 2012 - 2020, Serdar Dursun ise 2021 ve 2023 yılları arasında Fenerbahçe'de top koşturmuştu.