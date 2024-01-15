Galatasaray - Kayserispor maçında tartışmalı kararlar! İptal edilen gol ve penaltı kararı... | Fernando Muslera'dan tarihi başarı

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Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, zorlu maçta Kayserispor'u konuk ederken ilk yarıda Mertens'in attığı golün iptal edilmesi ve Kayserispor aleyhine çalınan penaltı sonrsı sahada tansiyon yükseldi.

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 16’ncı hafta erteleme maçı olan Sivasspor karşılaşmasının 11’ine göre Kayserispor maçında 4 değişikliğe gitti. Okan Buruk Sivasspor karşılaşmasında oynayan; Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş, Kerem Demirbay ve cezalı Kerem Aktürkoğlu yerine Kayserispor maçında; Boey, Barış Alper Yılmaz, Ndombele ve Tete’ye görev verdi.

Mücadelede kaleyi Muslera’ya emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz’dan oluşturdu. Orta sahada Torreira ve Ndombele’ye görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Tete, ortada Mertens ve sol kanatta ise Zaha’yı sahaya sürdü. Okan Buruk, en uçta ise Halil Dervişoğlu’na görev verdi.

Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasına şu 11 ile çıktı:

“Muslera - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Zaha, Halil Dervişoğlu.”

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GALATASARAY’DA 6 EKSİK

Galatasaray, Kayserispor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda ülkelerinin kampında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, Kayserispor karşısında forma giymedi.

BOEY 11’E GERİ DÖNDÜ

Galatasaray’ın 23 yaşındaki Fransız sağ beki Sacha Boey, Kayserispor karşılaşması ile birlikte 11’e geri döndü. Dizindeki ağrı sebebiyle Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen sağ bek Boey, Okan Buruk’un da tercihiyle Kayserispor karşılaşmasının 11’inde görev aldı.

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VİCTOR NELSSON BU SEZONKİ İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADI

Mücadelenin 26. dakikasında Dries Mertens’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Nelsson'un kafa vuruşunda Attamah’a da çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Müsabakaya 11’de başlayan Victor Nelsson 90 dakika sahada kaldı.

DRİES MERTENS 5. GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcu Dries Mertenes, Kayserispor maçında penaltıdan attığı golle bu sezonki gol sayısını 5’e çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Belçikalı futbolcu Dries Mertens attı. Müsabakanın 86. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Mertens meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.

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36 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 5’e çıkardı. Mertens bu gollerin 3’ünü ligde, 2’sini de UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde kaydetti.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Dries Mertens 87. dakikada yerini Eyüp Aydın’a bıraktı.

GALATASARAY EVİNDEKİ YENİLMEZLİĞİNİ 27 MAÇA ÇIKARDI

Aslan, Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenildi. Cimbom, bu müsabakanın ardından oynadığı 27 lig karşılaşmasında 25 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray ayrıca bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 10 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Aslan ayrıca Süper Lig’de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

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GOL GEÇERLİLİK KAZANMADI

Galatasaray, Kayserispor ile oynadığı maçın 28. dakikasında Belçikalı yıldızı Dries Mertens ile 2-0'ı buldu ancak gol geçerlilik kazanmadı.

Halil Dervişoğlu'nun Attamah ile giriştiği mücadele sonrası topu önünde bulan Mertens, iyi bir vuruşla fileleri havalandırdı.

FAULÜ İŞARET ETTİ

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, top Mertens'e gelmeden önce Halil ile Attamah arasındaki pozisyonda Attamah'a faul yapıldığını belirterek golü iptal etti.

Bir süre VAR'la da görüşen hakem Atilla Karaoğlan, iptal kararında kaldı.

OKAN BURUK ÇOK ÖFKELENDİ

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Atilla Karaoğlan'ın iptal kararını çok sinirlenen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk itirazları sonrası sarı kart gördü.

Sarı kırmızılı futbolcular da pozisyona uzun süre itiraz etti.

Kayserispor maçın ilk yarısının son bölümlerinde penaltı atışı kazanırken Fernando Muslera kalesinde geçit vermedi.

BİRÇOK İSMİ GERİDE BIRAKTI

Kayserisporlu Stephane Bahoken'in penaltısını kurtaran Uruguaylı file bekçisi; Okan Kocuk, Zydrunas Karcemarskas, Adnan Erkan ve Engin İpekoğlu'nu geride bırakarak Süper Lig tarihinin en çok penaltı kurtaran 4. kalecisi oldu.

KAYSERİSPOR İTİRAZ ETTİ

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın Hasan Ali Kaldırım'la giriştiği mücadele sonrası VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Pozisyonu monitörde inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, Hasan Ali'nin Barış Alper'i çektiğini belirtip penaltı noktasını gösterdi.

Karara Kayserispor teknik heyeti ve oyuncular tepki gösterirken Mertens'in golüyle Galatasaray skoru 2-1'e getirdi.