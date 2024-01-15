Fenerbahçeli İsmail Yüksek'e Fransa'dan sürpriz talip

Haberin Devamı

Son iki yılda gösterdiği performansla Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın en önemli oyuncuları arasına giren İsmail Yüksek’e sürpriz bir talip çıktı.

Fransa 1. Ligi ekiplerinden Olympique Lyon, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için sarı lacivertli kulübe teklif yaptı.

Fransız L’Equipe gazetesinde yer alan habere göre Lyon, Rennes’den istediği Nemanja Matic’in transferini gerçekleştiremeyince İsmail’e yöneldi ve sarı lacivertli kulüple temasa geçti. Haberde teklifin detayları hakkında bilgi verilmedi.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı Haberi görüntüle

UMUT NAYiR PENDiK’E GiTTi

Fenerbahçe’de fazla forma şansı bulamayan Umut Nayir, sezon sonuna kadar Pendikspor’a kiralandı. Kırmızı beyazlı kulüp, milli santrforun transferini dün TFF’ye bildirdi.