Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı

Haberin Devamı

Devre arası transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic hamleleriyle dikkat çeken Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü ile de anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu; Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı.

Atletico Madrid'e resmi kiralama teklifi yapan Fenerbahçe'nin, transferi tamamlamak için İspanyol ekibinin vereceği yanıtı beklediği belirtildi.

Yeterli forma şansı bulamadığı Atletico Madrid'den ayrılmayı planlayan Çağlar Söyüncü ile Fulham, Porto ve Roma gibi takımlar da ilgileniyor.

BU SEZON 9 MAÇA ÇIKTI

Milli oyuncu bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta forma giydi.