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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı

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#Transfer#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü
Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 18:34

Son olarak takıma Leonardo Bonucci ve Rade Krunuc'i katan Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü transferinde büyük gelişme kaydetti.

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Devre arası transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic hamleleriyle dikkat çeken Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü ile de anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Yağız Sabuncuoğlu; Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı.

Atletico Madrid'e resmi kiralama teklifi yapan Fenerbahçe'nin, transferi tamamlamak için İspanyol ekibinin vereceği yanıtı beklediği belirtildi.

Yeterli forma şansı bulamadığı Atletico Madrid'den ayrılmayı planlayan Çağlar Söyüncü ile Fulham, Porto ve Roma gibi takımlar da ilgileniyor.

BU SEZON 9 MAÇA ÇIKTI

Milli oyuncu bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta forma giydi. 

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#Transfer#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü

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