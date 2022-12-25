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Galatasaray'da Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı sözleri: "Soyunma odasında biraz buruktuk ama sonuçta lider biziz"

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruktan İstanbulspor maçı sözleri: Soyunma odasında biraz buruktuk ama sonuçta lider biziz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 21:47

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek liderliğe yükseldikleri maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u 2-1 yenerek zirveye yükselen Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk konuştu.

İkinci yarıda rakibe oyuna ortak ettikleri ve skoru açamadıkları için soyunma odasında buruk bir sevinç yaşadıklarını belirten Okan Buruk, "Maçın sonunu istediğimiz gibi bitiremeyince soyunma odasında biraz buruktuk. Liderlik sevincini tam yaşayamadık. İlk yarıda iyiydik ancak ikinci yarı daha dengeli geçti. Üçüncü golü atmalıydık. Devamında rakibimizi oyuna ortak ettik. Maçı daha iyi bitirmeliydik. Daha erken bitirebileceğimiz bir maçı 2-1, biraz da stresli bir şekilde bitirdik. Bunu bu sezon birkaç defa yaşadık, puan kayıplarımız da oldu. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Kaliteli oyunculara sahibiz, oyunu bitirebilmeliyiz." diye konuştu.

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"SONUÇ OLARAK LİDER BİZİZ"

Her şeye rağmen maç öncesindeki liderlik hedeflerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını kaydeden Okan Buruk, "Bugün maç öncesi hayalimiz, stadyumu lider terk etmekti. Buna ulaştık, mutluyuz. Şampiyonluk yolunda geriden gelip liderliği aldık. Sevindirici. Sonuç olarak lider biziz" dedi.

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig

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