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Galatasaray'da çifte sakatlık! Koltuk değnekleriyle ayrıldı

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#Galatasaray#İstanbulspor#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 20:50

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da iki oyuncu birden sakatlandı.

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Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u ağırlarken iki oyuncusu sakatlık yaşadı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kazımcan Karataş ve Fredrik Midtsjö sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

Kazımcan Karataş'ın yerine Patrick van Aanholt oyuna girdi.

Fredrik Midtsjö'nün yerine ise Berkan Kutlu dahil oldu.

Her iki oyuncunun da sakatlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE STATTAN AYRILDI

Sahadan sağlık görevlilerinin yardımıyla çıkan Kazımcan, maç sonrası stattan ise koltuk değnekleriyle ayrıldı.

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#Galatasaray#İstanbulspor#Süper Lig

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