Galatasaray-İstanbulspor maçına Bafetimbi Gomis damgası! Kaleci ve direklere takıldı ama... 10 ay sonra ilk kez...

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Galatasaray ile İstanbulspor'un kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 15. hafta maçında Bafetimbi Gomis'in performansı dikkat çekti.

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ICARDI'NIN YOKLUĞUNDA 11'DE

Sarı-kırmızılıların 37 yaşındaki golcüsü Gomis, İstanbulspor karşısında sahaya 11'de çıktı. Fransız yıldız, hafta arası oynanan kupa maçında yedek kulübesinde başlayıp oyuna sonradan girip takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

2 GOL, 2 DİREK VE 1 KURTARIŞ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Gomis, 15. dakikada Sacha Boey'in ortasına vurdu ancak top direkten döndü.

Aynı dakika içerisinde köşe vuruşunda düzgün bir kafa vuruşu yapan Gomis takımını öne geçirdi.

Dakikalar 31'i gösterdiğinde ise kale sahası içinde bomboş pozisyonda kalan Gomis, yaptığı kafa vuruşuyla bir kez daha direğe takıldı. Yalnızca 4 dakika sonra ise İstanbulspor kontratağa çıkarken topu kaptırdı. Galatasaray'ın hızlı hücumunda Gomis, net pozisyonda topa vurdu ancak kaleci kurtardı.

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37 yaşındaki yıldız, 37. dakikada ise yine köşe vuruşunda topu ağlarla buluşturmayı başardı ve ilk 37 dakikaya 2 gol, 2 direk ve 1 net kaçan pozisyon sıkıştırdı.

BU MAÇA KADAR 8 PUAN KAZANDIRMIŞTI

Ligin ilk 14 haftalık bölümünde 10 maçta forma giyen Gomis, 1-0 kazanılan Antalyaspor, Ümraniyespor, 2-1’lik Gaziantep ve 3-2’lik Kasımpaşa karşılaşmalarında 1’er gol kaydetmişti. Fransız futbolcu o golleri atmasa maçlar berabere bitecek ve Galatasaray 12 puan yerine 4 puan alacaktı.

PERDEYİ AÇAN ADAM

Bu sezon Süper Lig'deki beşinci golünü atan Bafetimbi Gomis, bu gollerin tamamında Galatasaray'ın maçlardaki ilk sayısını kaydetti.

10 AY BEKLEDİLER, 2 GOL BİRDEN GELDİ

Şubat 2022'den bu yana Süper Lig'de korner organizasyonuyla gol bulamayan sarı-kırmızılılar, İstanbulspor karşısında 2 kez ağları havalandırdı.

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