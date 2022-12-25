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Galatasaray'da Okan Buruk'tan cezalı duruma düşen Lucas Torreira'ya tepki

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#Galatasaray#İstanbulspor#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruktan cezalı duruma düşen Lucas Torreiraya tepki
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 21:16

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında evinde İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Lucas Torreira'ya Okan Buruk'tan tepki geldi.

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Süper Lig'in 15. haftasında liderlik için sahaya çıkan Galatasaray, İstanbulspor karşısında son anlara 2-1 önde girerken Lucas Torreira sarı kart gördü.

Müsabakanın 89. dakikasında oyundan alınan Uruguaylı yıldız, hakemin çabuk çıkması yönündeki uyarılarına aldırmayınca sarı kartla cezalandırıldı.

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Galatasarayda Okan Buruktan cezalı duruma düşen Lucas Torreiraya tepki

Kenara gelerek yerini Sergio Oliveira'ya bırakan Torreira'ya Teknik Direktör Okan Buruk tepki gösterdi.

Gördüğü sarı kart nedeniyle oyuncusuna çıkan Okan Buruk ile Torreira arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı.

Lucas Torreira, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Sivasspor mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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