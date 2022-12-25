Galatasaray'da Okan Buruk'tan cezalı duruma düşen Lucas Torreira'ya tepki

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Süper Lig'in 15. haftasında liderlik için sahaya çıkan Galatasaray, İstanbulspor karşısında son anlara 2-1 önde girerken Lucas Torreira sarı kart gördü.
Müsabakanın 89. dakikasında oyundan alınan Uruguaylı yıldız, hakemin çabuk çıkması yönündeki uyarılarına aldırmayınca sarı kartla cezalandırıldı.
Kenara gelerek yerini Sergio Oliveira'ya bırakan Torreira'ya Teknik Direktör Okan Buruk tepki gösterdi.
Gördüğü sarı kart nedeniyle oyuncusuna çıkan Okan Buruk ile Torreira arasında kısa süreli bir diyalog yaşandı.
Lucas Torreira, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Sivasspor mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.