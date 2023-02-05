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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Fernando Muslera açıklaması! "Ayağında bir ağrı var"

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#Galatasaray#Okan Buruk#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruktan Fernando Muslera açıklaması Ayağında bir ağrı var
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 21:56

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 23. haftasında 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u 2-1 yenerken karşılaşmanın ardından Okan Buruk değerlendirmelerde bulundu. 

Mücadeleye hakim olan taraf olduklarını kaydeden Okan Buruk, "Maça hakim olan, domine eden taraf bizdik. Özellikle ikinci yarıdaki oyunumuzla hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum. Bugün bu stat 100 bin kişilik olsaydı, 100 bin kişi gelirdi. Şampiyon olmak istiyorsak her hafta kazanmak zorundayız." dedi.

Fernando Muslera'nın sakatlık durumu hakkında da konuşan Buruk, "Muslera'nın ayağında bir ağrı var, doktorumuz hastanede değerlendirecek. İnşallah önemli bir şey yoktur ve küçük bir şeyle atlatırız. Bir darbe aldı, darbenin ne getirdiğini tam olarak bilemiyoruz. Sadece Galatasaray için değil, Türkiye için önemli bir isim." açıklamasını yaptı.

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