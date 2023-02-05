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Galatasaray'da Fernando Muslera sedyeyle oyundan çıktı

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#Galatasaray#Fernando Muslera#Süper Lig
Galatasarayda Fernando Muslera sedyeyle oyundan çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 20:53

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçta Fernando Muslera sakatlık yaşadı.

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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği mücadele Fernando Muslera sakatlandı. 

Müsabakanın 80. dakikasında konuk Trabzonspor serbest vuruş kazanırken doğrudan kaleye gönderilen topu Muslera karşıladı.

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Muslera'dan dönen topu tamamlamak isteyen Trabzonsporlu oyuncu Mahmoud Trezeguet tamamlamak isterken iki oyuncu çarpıştı.

Pozisyonun ardından Mahmoud Trezeguet için ofsayt bayrağı kalkarken Muslera acılar içinde yerde kaldı.

Sağ ayağından sakatlanan Muslera sedyeyle oyundan çıkarken çok üzgün olduğu görüldü.

Muslera'nın yerine Okan Kocuk oyuna dahil oldu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı kırmızılı kulüpten Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera’nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır." denildi.

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Galatasarayda Fernando Muslera sedyeyle oyundan çıktı

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#Galatasaray#Fernando Muslera#Süper Lig

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