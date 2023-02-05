Galatasaray'da Fernando Muslera sedyeyle oyundan çıktı

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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği mücadele Fernando Muslera sakatlandı.
Müsabakanın 80. dakikasında konuk Trabzonspor serbest vuruş kazanırken doğrudan kaleye gönderilen topu Muslera karşıladı.
Muslera'dan dönen topu tamamlamak isteyen Trabzonsporlu oyuncu Mahmoud Trezeguet tamamlamak isterken iki oyuncu çarpıştı.
Pozisyonun ardından Mahmoud Trezeguet için ofsayt bayrağı kalkarken Muslera acılar içinde yerde kaldı.
Sağ ayağından sakatlanan Muslera sedyeyle oyundan çıkarken çok üzgün olduğu görüldü.
Muslera'nın yerine Okan Kocuk oyuna dahil oldu.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Sarı kırmızılı kulüpten Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera’nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır." denildi.