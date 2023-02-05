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Galatasaray'da Okan Buruk'tan tarihi başarı!

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#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig
Galatasarayda Okan Buruktan tarihi başarı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 21:45

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederken Teknik Direktör Okan Buruk büyük bir başarıya imza attı.

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Galatasaray, Trabzonspor maçıyla bu sezonki galibiyet serisini 15’e çıkardı ve galibiyet serisi rekorunu geliştirdi.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sezonki böylece galibiyet serisini de 15'e çıkardı.

Sarı-kırmızılılar Süper Lig’de 12, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere 15 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Hatayspor, Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Trabzonspor’u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte uzun galibiyet serisini geliştirdi.

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OKAN BURUK REKORUN SAHİBİ OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde en uzun galibiyet serisini yakalayan yerli teknik direktör oldu.

12- Okan Buruk

11- Şenol Güneş

11- Ziya Doğan

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#Galatasaray#Trabzonspor#Süper Lig

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