Galatasaray'da merak edilen soru: Zaman mı, transfer mi gerekli?

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Galatasaray’da yeni bir kadro ve iskelet kuruluyor. Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan ve özgüven eksikliği yaşayan takım yeniden inşa ediliyor. Yönetim öncelikle orta saha hattını tamamen değiştirdi. Kalite kattı. Santrfor bölgesi de değişime uğradı.

SAVUNMA ZAYIFLADI

Ancak bana göre bu kez defans hattı zayıfladı. İyi takım olmak istiyorsanız savunmanızın kusursuz olması şart. Galatasaray’ın Marcao’nun boşluğunu doldurması için önce Kaan Ayhan sonra da iyi bir yabancı stoper alması gerekli. Bu arada Okan Buruk’a da fatura çıkarmak haksızlık olur zira Galatasaray’ın zamana da ihtiyacı var.

HAMZA HAMZAOĞLU: iKi MAÇTA HARiKALAR BEKLEMEK HAKSIZLIK

G.Saray’da büyük bir değişim yaşanıyor. Orta saha hattı neredeyse tamamen değişti. Santrforda ve defansta da aynı durum söz konusu. Kısaca Galatasaray takımının omurgası dediğimiz bölgeler değişime uğradı. Okan hocadan 2 maçta harikalar yaratmasını beklemek haksızlık olur. Bu durum Galatasaraylı oyuncular için de geçerli. Hem taraftarın hem de camianın onlara gerekli kredi ve toleransı tanıması gerekli. Galatasaray’ın ihtiyacı olan şey zaman!

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HiKMET KARAMAN: KAZANMAYA DA iHTiYACI VAR

Marcao’nun yerinin dolması çok zor. Lider ve şef stoperlik başka bir şey! Galatasaray’ın hem zamana hem kazanmaya hem de transfere ihtiyacı var. Antalya maçındaki 3 puan çok işe yaradı. Ancak Galatasaray’ın Trabzonspor deplasmanı öncesinde Ümraniye karşısında kazanması gerekli.

CEVAT GÜLER: TAKIMIN BiRBiRiNE ALIŞMASI GEREKiYOR

Zaman faktörü birinci sırada. Çünkü Galatasaray’ın iskeleti yani takım omurgası değişti. Transfer ihtiyacı var gözüküyor. Ancak eldeki futbolcuların da zaman içinde birlikte oynama alışkanlıklarını kazanmaları lazım. Galatasaray takımının birbirini tanıması ve bu süreçte kazanması gerekli.

VOLKAN ARSLAN: HEM ZAMAN HEM iKi STOPER LAZIM

Hem transfer hem zaman gerekli diyebilirim. Yeni bir kadro kuruluyor ve Okan hocanın oturtmak istediği bir sistem için zamana ihtiyacı var. Özellikle savunma hattında sıkıntılar var. Nelsson giderse 2 stoper alınmalı. Bireysel hatalar da en aza indirilmeli. Takımın kendine güvenin artması için de skorlar da önemli.