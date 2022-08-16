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Anthony Nwakaeme bir kez daha Galatasaray'a önerildi

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#Transfer#Galatasaray#Antony Nwakaeme
Anthony Nwakaeme bir kez daha Galatasaraya önerildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2022 20:49

Trabzonspor'la sözleşmesi bittikten sonra boşta kalan Anthony Nwakaeme bir kez daha Galatasaray'a önerildi.

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Geçen sezon Trabzonspor 'un şampiyonluğunda büyük paya sahip Anthony Nwakaeme menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. 33 yaşındaki kanat oyuncusu Bordo-Mavili kulüple yeni sözleşme imzalamamıştı.

BİR KEZ DAHA ÖNERİLDİ

Fanatik'in haberine göre, Nijeryalı tecrübeli oyuncu bu transfer döneminde 3. kez Galatasaray'a önerildi. Daha önce yapılan görüşmelerde yüksek maaş ve uzun kontrat nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

HENÜZ TAKIM BULAMADI

Trabzonspor'dan 3 milyon Euro'ya yakın maaş isteyen ve bu nedenle yeni sözleşme yapılmayan oyuncu henüz takım bulamadı. 5 milyon Euro piyasa değerine sahip Nwakaeme bir kez daha Galatasaray'a önerildi. Oyuncunun sözleşme talebine göre Sarı-kırmızılı yönetim ve teknik ekibin karar vermesi bekleniyor.

GEÇEN SEZON ŞOV YAPMIŞTI

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Trabzonspor'la geçen sezon şampiyonluğa ulaşan ve büyük katkı sağlayan Nwakaeme 15 gol, 11 asistlik performansla sezona damga vurmuştu. Nwakaeme bu performansıyla bir çokları tarafından sezonun 11'ine seçilmişti.

"PARAYI SORUN ETMEM" DEMİŞTİ

Trabzonspor'da oynadığı dönemde Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, bordo-mavili takımda mutlu olduğunu ve kalmak istediğini belirterek, "Parayı sorun edecek en son insanım. Sevgi ve saygının paradan çok daha önemli olduğunu biliyorum." dedi. Bu açıklamalarına rağmen Trabzonspor'la yollar ayrılmıştı.

GALATASARAY'DAN 2.5 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

Anthony Nwakaeme daha önce Galatasaray'la yaptığı görüşmelerde 2+1 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon Euro bonuslarla 3 milyon Euro talep etmişti. Sarı-Kırmızılı kulübün 1+1 yıllık ve 2 milyon Euro civarında bir rakam önereceği belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Antony Nwakaeme

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