Galatasaray, Portekizli savunmacı Alexandre Penetra'nın peşinde

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Portekiz basınından Maisfutebol'da yer alan habere göre, Galatasaray, Famalicao forması giyen 20 yaşındaki genç stoper Alexandre Penetra ile ilgileniyor.

Görüşmeler sürüyor

Fanatik'in aktardığı habere göre, sarı kırmızılı ekip, Portekizli futbolcunun transferi konusunda Famalicao ile henüz anlaşma sağlayamadı ancak görüşmelerini sürdürüyor. Ayrıca haberde Galatasaray'ın yakın zaman önce Portekiz liginden Seferovic ve Sergio Oliveira'yı transfer ettiğinin altı çizildi.

2.5 milyon Euro

Haberin detaylarında ise Galatasaray'ın Penetra'yı 2.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ile kadrosuna katmayı planladığı iddia ediliyor.

Benfica altyapısından yetişti

Benfica altyapısından yetişen 20 yaşındaki genç stoper 2020 yılında Famalicao'ya transfer olmuştu. Portekiz Milli Takımı'nın 21 yaş altı takımı kadrosunda da kendisine yer bulmaya başlayan Penetra'nın 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Geçtiğimiz sezon takımıyla 34 maça çıkan Penetra, 2 kez de gol atma başarısı göstermişti.