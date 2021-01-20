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GeriFutbol Galatasaray'da ilk ayrılık iddiası! Yıllık 9.2 milyon TL kazanıyordu...
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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 08:56 | Son Güncelleme:

Galatasaray'da ilk ayrılık iddiası! Yıllık 9.2 milyon TL kazanıyordu...

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Transferi Galatasaray ile Fenerbahçe arasında krize neden olan ancak tercihini sarı-kırmızılı takımdan yana kullanan Emre Akbaba, yaşadığı ağır sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin altında kaldı. Bir türlü forma tutup beklenen katkıyı veremeyen milli futbolcu ile yolların ayrılması gündemde. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki orta saha ile henüz yeni kontrat yapılmadı. Yıllık 9.2 milyon euro kazanan Akbaba'nın gönderilecek bütçede yer açılması planlanıyor.

Devre arasında en az iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da iç transfer görüşmeleri sezon sonuna bırakıldı.

Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Linnes, Donk, Etebo ve Saracchi'nin sözleşmeleri sona eriyor, Arda ve Babel'in ise opsiyonları bulunuyor. Fatih Terim ve yönetim, oyuncuların performansına göre sezon sonunda karar verecek.

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Galatasarayda ilk ayrılık iddiası Yıllık 9.2 milyon TL kazanıyordu...

KALMA OLASILIĞI EN DÜŞÜK İSİM

Bu isimlerden takımda kalma olasılığı en düşük olarak Emre Akbaba görülüyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2018-19 sezonunda Alanyaspor'dan 4 milyon euro'ya alınan ancak hayal kırıklığı yaratan Emre ile devam etmeyi düşünmüyor.

Yıllık kazancı 9.2 milyon TL olan Emre'nin gidişi bütçeyi de rahatlatacak. Sözleşmesinde Avrupa'ya geçerli 15 milyon euro'luk çıkış opsiyonu bulunan 28 yaşındaki hücum oyuncusuna Galatasaray yeni teklifte bulunmadı.

Sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen Emre Akbaba'yı Süper Lig'deki birçok kulüp gündemine almaya başladı.

SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI

Emre Akbaba Galatasaray'a transfer olduktan sonra 2 kez ağır sakatlık yaşadı. Milli yıldızın ayak tarak kemiği kırıldı ve 4 ay sahalardan uzak kaldı. 28 yaşındaki oyuncunun daha sonra ise fibula ve tibia kemikleri kırıldı ve yaklaşık 7 ay daha forma giyemedi.

Akbaba bu sakatlıklardan sonra beklenen performansı ortaya koyamadı. (Sabah)

Galatasarayda ilk ayrılık iddiası Yıllık 9.2 milyon TL kazanıyordu...

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