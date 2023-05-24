Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine hücum! 300 bin bilet talebi geldi

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Şampiyonluk derbisine inanılmaz bir talep var... Galatasaray Kulübü, ligin 37. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine olan yoğun ilgiye yetişemez oldu! Aslan, Ankaragücü maçını kazanırsa bu maça şampiyonluğunu ilan etmiş olarak çıkacak. Başka bir olasılık da bu karşılaşmanın şampiyonu belirleyecek olması... Her halükarda 23. şampiyonluğuna çok yakın olan Galatasaray’da taraftar, bu coşkuyu yaşayıp Fenerbahçe derbisini izlemek adına biletlere inanılmaz bir ilgi gösterdi. Sarı kırmızılı kulübe, NEF Stadı’ndaki Fenerbahçe derbisi için 300 bine yakın bilet talebi geldiği ifade edildi.

YÖNETİM KURULU HAFTAYA TOPLANACAK

Taraftarlarının taleplerine yetişemeyen Galatasaray’da, Fenerbahçe derbisi için az sayıda satış olmasındansa hiç bilet satışının olmaması gündeme geldi. Camiadan gelen yoğun bir talep olmasına karşın stadın büyük kısmının kombine, VIP ve loca sahiplerine ait olması nedeniyle NEF Stadyumu’ndaki son maç için bilet satışı olmayabilir. Nitekim hali hazırda sarı kırmızılı takımın 40 bini aşkın kombineli taraftarı bulunuyor. Galatasaray yönetimi önümüzdeki hafta bir araya gelip bu konuyu görüşüp kararını verecek.

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GURBETÇİLERDEN BÜYÜK İLGİ

Şampiyonluk derbisinin biletleri daha şimdiden karaborsaya düşmüş durumda. NEF Stadyumu’nda kombine sahibi olan bazı taraftarlar kale arkasındaki biletlerine 10 bin TL’den alıcı bulmaya başladı. Diğer sınıflardaki biletlerin ise aynı kale arkası gibi maç haftası astronomik rakamlara devir edileceği konuşuluyor. Özellikle bu tarihi maçı kaçırmak istemeyen gurbetçi taraftarlar gözünü karartıp karaborsaya düşen biletlere talip oluyor. Öte yandan maçın tarihinin, 36. hafta maçları sonrası açıklanması bekleniyor.

ASLAN YENi KALECi ARIYOR

G.Saray, 27 Mayıs Cumartesi günü Florya’da kaleci seçmesi yapacak. 2012-2016 arası doğumluların katılacağı seçmeler 10.00’da başlayacak. Adayların G.Saray’ın sitesinden kayıt yaptırması gerekiyor.