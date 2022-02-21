Galatasaray'da Domenec Torrent'ten hakem ve Arda Turan yorumu! 'Fatih Terim'le fotoğraf paylaşması...'

Haberin Devamı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Göztepe'yi 3-2 yendikleri maç sonrası hakem kararlarıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi.

Verilen 4 penaltı kararıyla ilgili olarak Torrent, "Hakemlerden hiçbir zaman konuşmayacağım. Türkiye'de değil Avrupa'da da VAR'ı getirdiler, işler iyice karıştı. İkinci penaltıya karşı çıktım. Ayağından sekip eline çarptı. Başka ülkelerde bu penaltı değil. Çünkü, seken top. Türkiye'de kurallar farklı olabilir. Ben de o yüzden 4. hakeme itiraz ettim." ifadelerini kullandı.

"HAKEMLİK ZOR İŞ"

"Hakemlik çok zor bir iş." sözlerini kullanan Torrent, "Bu yüzden kazanırken de, kaybederken de hakemlerden konuşmayacağım. Basın, işi gereği hakemler hakkında yorum yapabilir." dedi.

"ARDA İSTEDİ KİŞİYLE FOTOĞRAF PAYLAŞABİLİR"

Haberin Devamı

Arda Turan'ın maçtan bir gün önce eski teknik direktör Fatih Terim'le olan fotoğrafını paylaşmasıyla ilgili sorulan soruya ise Torrent, "İstediği insanla istediği fotoğrafı çekebilir. Kiminle isterse de fotoğraf koyabilir. Bu soruyu bana değil Arda’ya sormalısınız. Bugünkü maç bizim için çok zor ve önemliydi. Fotoğraf benim için bir anektottu. Onun üzerine yorum dahi yapmak istemiyorum" şeklinde yanıt verdi.