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Son Dakika: Göztepe maçında Galatasaray'dan görülmemiş istatistik! Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram'a tepki...

#Galatasaray#Taylan Antalyalı#Ömer Bayram
Son Dakika: Göztepe maçında Galatasaraydan görülmemiş istatistik Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayrama tepki...

Göztepe ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, sezonun en kötü pas istatistiklerine sahip olduğu maçlardan birini oynarken sarı-kırmızılıların milli futbolcuları Taylan Antalyalı ve Ömer Bayram, yaptırdıkları penaltılarla tepki çektiler.

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Süper Lig'in 26. haftasındaki kritik maçta Göztepe ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, özellikle maçın ilk yarısındaki pas istatistikleriyle sezonun en kötü mücadelesini oynadı.

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, 1-1 berabere biten Yukatel Kayserispor müsabakasının ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı. Sacha Boey, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli ve Bafetibi Gomis'in yerine Omar Elabdellaoui, Ömer Bayram, Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekipte 31 Aralık 2020'de yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözlerinden yaralanan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui uzun bir aradan sonra ilk 11'de yer aldı. Özel bir gözlük takan futbolcu 422 gün sonra resmi bir müsabakada mücadele etti.

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50 HATAYLA SEZON REKORUNU KIRDI

Karşılaşmanın ilk yarısı Victor Nelsson ve Ndiaye'ni karşılıklı golleriyle 1-1 sona ererken, Galatasaray'ın pas istatistikleri dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı takım, mücadelenin ilk yarısında tam 50 kez pas hatası yaptı. Galatasaray böylece, bu sezon Süper Lig'de en fazla pas hatası yaptığı ilk yarıyı oynamış oldu.

Son Dakika: Göztepe maçında Galatasaraydan görülmemiş istatistik Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayrama tepki...

SADECE 64 PAS...

İlk 45 dakikada Göztepe toplam 198 isabetli pas yaparken, Galatasaray'da bu rakam 64 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamla sarı-kırmızılılar, bu sezon en az isabetli pas yaptığı ilk yarılardan birini oynadı.

TAYLAN'A BÜYÜK TEPKİ

Karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Göztepe penaltı kazandı ve Ndiaye, 45+1'de topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi.

İzmir ekibinin kazandığı penaltıyı yaptıran Galatasaraylı Taylan Antalyalı, taraftarların büyük tepkisini çekti.

23. haftadaki Trabzonspor maçında yaptığı hatayla mücadelenin kaybedilmesine sebebiyet veren milli oyuncu, Göztepe maçındaki hatasının ardından sosyal medyada taraftarlar tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

Son Dakika: Göztepe maçında Galatasaraydan görülmemiş istatistik Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayrama tepki...

Son Dakika: Göztepe maçında Galatasaraydan görülmemiş istatistik Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayrama tepki...

Son Dakika: Göztepe maçında Galatasaraydan görülmemiş istatistik Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayrama tepki...

Son Dakika: Göztepe maçında Galatasaraydan görülmemiş istatistik Rekor kırıldı, Taylan Antalyalı ve Ömer Bayrama tepki...

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ÖMER BAYRAM DA TEPKİLERDEN NASİBİNİ ALDI

Karşılaşmanın 67. dakikasında Ömer Bayram, ceza sahası dışında topa müdahale etti. Hakem Arda Kardeşler, VAR'da yapılan uzun süreli incelemenin ardından pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

Cherif Ndiaye, 70. dakikada topu ağlara göndererek Göztepe'yi 2-1 öne geçirdi.

Pozisyonda yaptığı hata sonrası Ömer Bayram da Taylan Antalyalı gibi tepkilerden nasibini aldı ve sert eleştirilere maruz kaldı.

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#Galatasaray#Taylan Antalyalı#Ömer Bayram

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