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Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar

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Göztepe - Galatasaray maçının küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan iki takım için de hayati önem taşıması, karşılıklı atılan goller ve birbiri ardına verilen penaltılar nedeniyle sık sık duran mücadelenin özellikle son dakikalarında gerilim doruğa çıktı.

1/14Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar

Hakem Arda Kardeşler’in son dakikada verdiği penaltı kararından sonra bir taraftar tribünden atlayarak sahaya girdi. Şaşkın bakışlar arasında koşarak ilerleyen taraftara önce Göztepeli Berkan Emir, Halil Akbunar, İrfan Can Eğribayat ve diğer futbolcular müdahale edip durdurdu.

2/14Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar

Hemen ardından güvenlik güçleri olay yerine gelip taraftarı yaka paça sahanın dışına çıkardı.

3/14Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar

Son penaltıyı gole çevirerek Galatasaray’ı 3-2 öne geçiren Bafetimbi Gomis’in gol sevinci sırasında yaptığı hareketlere Göztepeli Halil Akbunar tepki gösterdi. Fransız futbolcunun üzerine yürüyüp kolundan tutan Halil, diğer oyuncuların araya girmesiyle sakinleştirilirken, hakem Arda Kardeşler, abartılı sevinç gösterisi yaptığı gerekçesiyle Gomis’e sarı kart gösterdi.

4/14Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar

Maçtaki olaylar bunlarla da bitmedi... Galatasaraylı Mustafa Muhammed’in kendilerine gülmesine sinirlenen Göztepeli İrfan Can Eğribayat, Mısırlı futbolcunun üzerine yürüdü ve saldırmaya çalıştı.

5/14Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar

İşte İzmir'deki maçtan kareler...

6/14Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar
7/14Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar
8/14Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar
9/14Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar
10/14Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar
11/14Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar
12/14Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar
13/14Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar
14/14Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar
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