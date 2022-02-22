Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar

Hakem Arda Kardeşler’in son dakikada verdiği penaltı kararından sonra bir taraftar tribünden atlayarak sahaya girdi. Şaşkın bakışlar arasında koşarak ilerleyen taraftara önce Göztepeli Berkan Emir, Halil Akbunar, İrfan Can Eğribayat ve diğer futbolcular müdahale edip durdurdu.
Hemen ardından güvenlik güçleri olay yerine gelip taraftarı yaka paça sahanın dışına çıkardı.
Son penaltıyı gole çevirerek Galatasaray’ı 3-2 öne geçiren Bafetimbi Gomis’in gol sevinci sırasında yaptığı hareketlere Göztepeli Halil Akbunar tepki gösterdi. Fransız futbolcunun üzerine yürüyüp kolundan tutan Halil, diğer oyuncuların araya girmesiyle sakinleştirilirken, hakem Arda Kardeşler, abartılı sevinç gösterisi yaptığı gerekçesiyle Gomis’e sarı kart gösterdi.
Maçtaki olaylar bunlarla da bitmedi... Galatasaraylı Mustafa Muhammed’in kendilerine gülmesine sinirlenen Göztepeli İrfan Can Eğribayat, Mısırlı futbolcunun üzerine yürüdü ve saldırmaya çalıştı.
İşte İzmir'deki maçtan kareler...