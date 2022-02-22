Göztepe - Galatasaray maçında televizyona yansımayan olaylardan fotoğraflar

Hakem Arda Kardeşler’in son dakikada verdiği penaltı kararından sonra bir taraftar tribünden atlayarak sahaya girdi. Şaşkın bakışlar arasında koşarak ilerleyen taraftara önce Göztepeli Berkan Emir, Halil Akbunar, İrfan Can Eğribayat ve diğer futbolcular müdahale edip durdurdu.