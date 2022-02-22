İzmir’de mucize ‘var’

Galatasaray, adeta 1-0 önde başladığı maçın ilk 45 dakikasında o kadar mahkum bir futbol ortaya koydu ki ne pas yapabildi ne de topu ileriye taşıyabildi, dolayısıyla da Göztepe kalesini göremedi. Toplam isabetli pas sayısı 64 olan Galatasaray, attığı gol dışında rakip ceza sahasında sadece 1 kez topla buluşabildi. Açıkçası Guardiola’nın yardımcısı olan Torrent’in ‘pas oyunu oynatsın’ diye geldiği bir ortamda pas isabet oranı %56’da kalıyorsa bu tablo düşündürücü.

HALiL NEDEN OYNADI?

Orta alanda Taylan ve Pulgar’ın önünde neden oynadığını anlayamadığımız Halil ilk yarıda sadece 8 kez topla buluşurken ne top taşıyabildi ne de pas yapabildi. Skordan tamamen bağımsız bu kadar olumsuz futbol oynayan bir Galatasaray uzun yıllardır görmemiştik. Marcao ve Nelsson’un iyi oynamaları ve kritik hamleleri ile ayakta kalmaya çalışan G.Saray, devre arasına 1-0 önde girip nefeslenme şansını da Taylan’ın neden olduğu penaltıyla yakalayamadı.

DEĞiŞiKLiK BEKLEDiK AMA YOK!

İlk yarıdaki bu felaket tablonun ardından Torrent, ikinci yarıya değişikliklerle başlar diye bekledik. Yok... İspanyol teknik adam, ilk yarıda oynanan futboldan memnun olacak ki sahada hiç görünmeyen Halil dahil hiç kimseyi değiştirmeyerek yine şaşırttı. Göztepe’nin ikinci golüne kadar futbol adına hiçbir şey ortaya koyamayan Galatasaray, 73’de sahaya Gomis ve Emre Kılınç’ı sürdükten sonra rakip ceza sahasına gitmeye başladı. Akan oyunda hiç pozisyon üretmeden gelen penaltıyla 2-2’yi yakalayan Galatasaray, bu ilginç maçın son saniyelerde gelen bir başka penaltıyla mucizevi bir galibiyet aldı.

GOMiS’iN VARLIĞI BiLE YETTİ

Son yıllarda böyle bir maça ne tanıklık etmedik. Ancak kimse bundan sonra Fatih Terim veya Mustafa Denizli’ye “Şanslı” demesin. Torrent bile dün nasıl kazandığını anlamadı. Umuyorum ki sahaya çıkan 11’in ne kadar yanlış olduğunu kavramıştır. Gomis’in varlığının bile rakibi ürküttüğünün farkına varmıştır. Torrent’in maçtan dersler çıkartması şart. Göztepe ise 75 dakika çok iyi oynadığı bir maçı berabere tam bitecek diye üzülürken sahadan puansız ayrıldı. Bu arada VAR’a çağrılma rekoru kırılan maçı, Arda Kardeşler’in değil, VAR hakemi Mete Kalkavan’ın yönettiğini de vurgulayalım.