Galatasaray'da Burak Elmas'tan güvenoyu çağrısına yanıt! "Biz buradayız, görev başındayız"

Haberin Devamı

G.Saray Başkanı Burak Elmas, yönetim olarak birinci önceliklerinin kulübü düzlüğe çıkarmak olduğunu belirterek, güvenoyu isteme gibi bir durumun şu an söz konusu olmadığını söyledi. Kulübün dün video konferans yöntemiyle yapılan divan kurulu toplantısında konuşan Elmas, güvenoyu ile ilgili olarak, “Kime göre, neye göre. Güvenoyu her zaman talep edilebilir. Tüzüğümüz bellidir. Biz elimizden geldiği kadar Galatasaray’ı bu zor durumdan çıkarmayı istiyoruz. Sadece Galatasaray değil, aslında Türk futbolunun içerisinde bulunduğu bu zor durumdan Galatasaray’ı çıkarmaya çalışıyoruz. Tek başına değil, camiamızın desteği ile yapmayı arzu ediyoruz” dedi.

Galatasaray camiası bir araya gelmeli

Kulübün şu an yaşadığı sıkıntıların uzun süreli bir birikimin sonucu olduğunu savunan Elmas, “Galatasaray’daki mevcut sorunlar, ‘Galatasaray’a bir şey olmaz’ denilerek, kar topu gibi büyüttüğümüz bugün nasıl çıkacağımızı tartıştığımız finansal durum; Galatasaraylılar’ın birlikte çıkabileceği bir durum. Bir yönetim bu durumdan tek başına çıkamaz. Camianın bütün dinamiklerinin bir araya gelmesi lazım. Son senelerde oluşmuş bir alışkanlık var. Kişilere zarar vererek konuları çözdüğümüzü öngörüyoruz. Kişiler belki gelip geçiyor fakat Galatasaray’ın sorunları çözümsüz olarak devam ediyor ve her geçen gün biraz daha büyüyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

İtibar suikastinin faydası yok

Galatasaray Kulübü’nde kendi döneminde yönetimden ayrılan kişiler üzerinden bir spekülasyon yapılmaması gerektiğini aktaran sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas, “Bu ilk defa olmuyor. Yönetim kurulunda özellikle Galatasaray Kulübü’nün bu döneminde çalışmak çok kolay bir durum değil. Bazı arkadaşlarımızın birlikte çalıştığımız dönemde kendi görüşleri, fikirleri farklı olabilir. Buna herkesin saygı göstermesi gerekiyor. Yollar ayrılırken de düzgün ayrılmak lazım. Biz buradayız, görevimizin başındayız. Mevcut yönetimden kalan arkadaşlarım da benle birlikte çalışıyor. Camiamdan tek ricam, son zamanlarda kişiler üzerinden ciddi bir manipülasyon ve kişisel itibar suikasti gerçekleştiriliyor. Bunun da Galatasaray’a faydası yok” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

BİR KADININ G.SARAY’A YÖNETİCİ OLMASINI KABUL EDEMEDİLER

G.Saray Kulübü’nde İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev, istifa ettiğini açıkladı. Başkan Burak Elmas, Başev’in istifası sonrası yaptığı açıklamada, “Göreve başladığından bu yana Sayın Başev’in kişiliğine yöneltilen mesnetsiz ithamları üzüntüyle karşılıyoruz. Bu zaman zarfında Galatasaray Kulübü’ne hiçbir maddi karşılık almadan verdiği değerli hizmetleri için şükranlarımızı sunarız” dedi.

İTİBAR SUİKASTI YAPILDI

Başev ise istifasının nedenleriyle ilgili çok sert bir açıklama yaparak şöyle dedi: “İnandığım Galatasaray değerlerini benimsemeyen ve yaşatmayan kişilerin de arasında olduğu bir yönetimle çalışmak benim için imkansız olmuştu. Görevim nedeniyle, yapanlar adına utanç verici bir itibar suikastına maruz kaldım.

Haberin Devamı

SUÇLAMALAR HAKSIZDI

Suçlamaların haksız olduğunun çok iyi bilinmesine rağmen susanların en yakınımdakiler olduğunu gördüm. Bu sorgulamanın salt benim için yapılmasını, toplumumuzda ve spor camiamızda bulunan kadınlara karşı önyargılara bağlıyorum. Bir kadının bir spor kulübünü yönetmesine duyulan büyük bir tepki ile karşılaştım.”