Medipol Başakşehir'de Henry Onyekuru sesleri

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Turuncu lacivertliler, Olimpiakos’ta forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak için girişimlere başladı.

Medipol Başakşehir, Edin Visca’nın boşluğunu Henry Onyekuru ile doldurmak istiyor.

Olimpiakos’ta forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Başakşehir, Yunan ekibi ile temasa geçti.

NTV Spor'un haberine göre, turuncu mavili ekip, 24 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

İki kulüp arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmazken Başakşehir Olimpiakos’a yeni bir teklif daha yapacak.

Bu sezon Yunan ekibi ile 21 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Onyekuru, 2018-2021 yılları arasında 3 dönem Galatasaray forması giymişti.