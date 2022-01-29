Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Roman Bürki transferi rafa kalktı, Barcelona'dan Inaki Pena geliyor!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor Görüntüler ilk kez CNN Türkte yayınlandıMahmutyazıcıoğlu cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Görüntüler ilk kez CNN Türk'te yayınlandı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Galatasarayda Roman Bürki transferi rafa kalktı, Barcelonadan Inaki Pena geliyorGalatasaray'da Roman Bürki transferi rafa kalktı, Barcelona'dan Inaki Pena geliyor!#Transfer
Zamanla yarış başladı En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...Zamanla yarış başladı! En yetkili isim doğruladı: İşte ilk görüntü...#F-35C
İtalyada cumhurbaşkanı çıkmazı sona erdi Yeniden seçildiİtalya'da cumhurbaşkanı çıkmazı sona erdi! Yeniden seçildi#Sergio Mattarella
Kovid-19da son durum: Vakalarda yeni zirveKovid-19'da son durum: Vakalarda yeni zirve!#Koronavirüs
Erdoğandan ekonomi mesajı: Faizi indiriyoruz, enflasyon daha da düşecekErdoğan'dan ekonomi mesajı: Faizi indiriyoruz, enflasyon daha da düşecek#Cumhurbaşkanı
Meksika’da katliam gibi kaza Ölü ve yaralı sayısı dehşet verici boyutta...Meksika’da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralı sayısı dehşet verici boyutta...#Kaza
Pereirayı yıkan haber İmza atacak derken Evertondan ters köşe karar...Pereira'yı yıkan haber! İmza atacak derken Everton'dan ters köşe karar...#Vitor Pereira
Akılalmaz kaza TIR’dan fırlayan sürücü, kaya parçasının altında ölü bulunduAkılalmaz kaza! TIR’dan fırlayan sürücü, kaya parçasının altında ölü bulundu#Malatya
Sahipsiz pitbull ortalığı birbirine kattı İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptıSahipsiz pitbull ortalığı birbirine kattı! İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı#Pitbull
Adalet Bakanlığında görev değişimi... Gül görevi Bozdağa devrettiAdalet Bakanlığı'nda görev değişimi... Gül görevi Bozdağ'a devretti#Adalet Bakanlığı
Survivora damga vuran itiraf Hayatımın en kötü senesini geçirdimSurvivor'a damga vuran itiraf! 'Hayatımın en kötü senesini geçirdim'#Survivor
Akıllı telefon kullananlar dikkat Her 4 kişiden birinde görülüyor...Akıllı telefon kullananlar dikkat! Her 4 kişiden birinde görülüyor...#Akıllı Telefon
Yeğeninin ölümüne neden olmuştu İlk kez hakim karşısındaYeğeninin ölümüne neden olmuştu! İlk kez hakim karşısında#İzmir
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'#Tahiti
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Roman Bürki transferi rafa kalktı, Barcelona'dan Inaki Pena geliyor!

#Transfer#Galatasaray#Bürki
Son Dakika Haberi... Galatasarayda Roman Bürki transferi rafa kalktı, Barcelonadan Inaki Pena geliyor

Galatasaray'ın Borussia Dortmund ve oyuncuyla anlaşma noktasına geldiği Roman Bürki transferi iptal oldu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona B Takımı'nda forma giyen Inaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Galatasaray'da kaleci bilinmezliği sona erdi. Muslera'nın sakatlığı döneminde kalesinde sorunlar yaşayan ve Okan Kocuk' geri alma konusunda Giresunspor ile anlaşamayan, Bürki'den de kötü haber alan Galatasaray, yeni kalecisini Barcelona'da buldu.

BURKİ TRANSFERİNDE MASADAN KALKTI

Sarı-kırmızılılar, transferinde sona yaklaştığı Borussia Dortmund'un file bekçisi Roman Bürki ile anlaşmaya varamadı. 

İsviçre basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Bürki transferinden vazgeçti ve görüşmeler sona erdi.  Tarafların para konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı belirtildi.

Gözden Kaçmasın

Bafetimbi Gomisin menajerinden Galatasaray açıklamasıBafetimbi Gomis'in menajerinden Galatasaray açıklaması! Haberi Görüntüle

BURAK ELMAS 'ANLAŞTIK' DEMİŞTİ

Başkan Burak Elmas dün yöneticilerle gerçekleştirdiği toplantıda, "Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık." açıklamasını yapmıştı.

Haberin Devamı

INAKI PENA KİRALIK OLARAK GELİYOR

Bürki'de sorun yaşayan Galatasaray, Barcelona B Takımı'nda forma giyen Inaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

22 yaşındaki file bekçisi yarın gece İstanbul’da olacak

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Barcelona'ya herhangi bir ödeme yapmayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Bürki

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti

BAKMADAN GEÇME!

Eda Taşpınarın panik anları... Arkasından bakakaldı

Eda Taşpınar'ın panik anları... Arkasından bakakaldı

#Eda Taşpınar
Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

Sınırın sıfır noktasında hazırlık: Ruslar gelirse savaşırız

#Ukrayna
1800lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın intikamı

1800'lü yıllarda ahlaksızlık diyerek yasaklamışlardı... Dansın 'intikamı'

#Tahiti