Son Dakika Haberi... Galatasaray'da Roman Bürki transferi rafa kalktı, Barcelona'dan Inaki Pena geliyor!

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Galatasaray'da kaleci bilinmezliği sona erdi. Muslera'nın sakatlığı döneminde kalesinde sorunlar yaşayan ve Okan Kocuk' geri alma konusunda Giresunspor ile anlaşamayan, Bürki'den de kötü haber alan Galatasaray, yeni kalecisini Barcelona'da buldu.

BURKİ TRANSFERİNDE MASADAN KALKTI

Sarı-kırmızılılar, transferinde sona yaklaştığı Borussia Dortmund'un file bekçisi Roman Bürki ile anlaşmaya varamadı.

İsviçre basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Bürki transferinden vazgeçti ve görüşmeler sona erdi. Tarafların para konusunda anlaşmazlıklar yaşadığı belirtildi.

BURAK ELMAS 'ANLAŞTIK' DEMİŞTİ

Başkan Burak Elmas dün yöneticilerle gerçekleştirdiği toplantıda, "Muslera sakatken yerini doldurabilecek bir kaleci alacağız. Roman Bürki için oyuncu tarafı ile anlaştık." açıklamasını yapmıştı.

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INAKI PENA KİRALIK OLARAK GELİYOR

Bürki'de sorun yaşayan Galatasaray, Barcelona B Takımı'nda forma giyen Inaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

22 yaşındaki file bekçisi yarın gece İstanbul’da olacak

Sarı-kırmızılılar, bu transfer için Barcelona'ya herhangi bir ödeme yapmayacak.