Bafetimbi Gomis'in menajerinden Galatasaray açıklaması! "Bekleme riskini alamayız"

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Galatasaray, eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken oyuncunun temsilcisinden transfere dair açıklama geldi.

Sarı kırmızılılarla anlaşmaya yakın olduklarını ancak çoğu yerde transferin 31 Ocak'ta son bulduğunu kaydeden Patrick Mendy, beklemek gibi bir risk alamayacaklarını söyledi.

Fanatik'in haberine göre, transfere dair konuşan Gomis'in menajeri Patrick Mendy, "Anlaşma noktasından çok uzak değiliz ama Galatasaray'ın yabancı kuralı konusunda zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Sorun şu ki çoğu yerde transfer 31 Ocak'ta kapanıyor ve bekleme riskini alacağımızı düşünmüyorum." dedi.

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"GOMIS'LE GÖRÜŞÜYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde canlı yayında konuşan Başkan Elmas, Bafetimbi Gomis'le görüştüklerini doğrularken "Çok talihsiz bir dönem yaşadık. Sarı kart cezalılar, sakatlıklar oldu. Galatasaray'ın finansmanını bozmayacak şekilde önümüzdeki dönemde bir oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz. Çok ciddi arayış içerisindeyiz. UEFA'da üç değişiklik hakkımız var. Gomis ile de görüşüyoruz. Galatasaray bütçesine maliyet yaratmayacak ama Galatasaray'a çok katkısı olacak oyuncu lazım." ifadelerini kullanmıştı.

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Fransız yıldızın menajeri Patrick Mendy, "Galatasaray’a kapımız açık" diyerek transfere açık kapı bırakmıştı.

GOLLERİNE DEVAM ETTİ

2017/18'de Galatasaray'da forma giyen ve 33 maçta 29 kez fileleri havalandırarak sarı kırmızılı ekibin şampiyonluğa ulaştığı sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis, 6 milyon Dolar bonservisle Al Hilal'in yolunu tutmuştu.

36 yaşındaki forvet, Galatasaray'daki golcü kimliğini, Suudi Arabistan'da da aynı ivmeyle sürdürdü.

Al Hilal'deki ilk sezonunda 46 maçta 35 gol atan tecrübeli futbolcu, 2019-2020'de 40 maçta 33 gol, 2020-2021'de 42 maçta 30 golle oynadı.

Bu sezon başında Transfer edilen Marega'ya formasını kaptıran Gomis, 19 maçta 9 golde kaldı.