Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray ve Fenerbahçe açık ara önde

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Galatasaray
Galatasaray ve Fenerbahçe açık ara önde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2023 07:00

İki ezeli rakip kupanın son 12 yılına damga vurdu. Ziraat Türkiye Kupası’nın son 12 sezonunda en fazla çeyrek final oynayan takım Fenerbahçe (8), en çok şampiyonluğa ulaşan ise Galatasaray (4).

Haberin Devamı

Çeyrek ve yarı final kuraları bugün çekilecek Ziraat Türkiye Kupası’nda son 12 yıllık performanslara bakıldığında Galatasaray ile Fenerbahçe en başarılı takımlar olarak öne çıkıyor. Kanarya bu periyotta 9, Aslan ise 8. kez çeyrek finale çıktı. Yine Sivasspor da 8 kez çeyrek finale yükselirken, Kayserispor 6., Trabzonspor 5., Başakşehir 4., Gaziantep 2., Ankaragücü ise son 12 yılda ilk kez son 8’e kaldı.

ASLAN FiNALLERDE 4’TE 4 YAPTI 

Fenerbahçe 8 çeyrek finalin sadece 1’inde elenirken, 7 yarı final, 4 final, 2 şampiyonluk gördü. Galatasaray ise 5 kez yarı finale çıktı, bunların 4’ünde finale kaldı ve 4 kupa kazandı. 

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçede Jorge Jesus stat çıkışına açıklık getirdi Yanlış anlaşıldıysam özür dilerimFenerbahçe'de Jorge Jesus 'stat' çıkışına açıklık getirdi! "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim"Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Galatasaray, Hasan Ali Kaldırımın kararını bekliyor...Galatasaray, 'Hasan Ali Kaldırım'ın kararını bekliyor...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Kupası#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Doktorlar En fazla 15ine kadar yaşar demişti, bugün tam 92 yaşında Peki nasıl başardı

Doktorlar 'En fazla 15'ine kadar yaşar' demişti, bugün tam 92 yaşında! Peki nasıl başardı?

#Sağlık
İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

İş yeri arkadaşlıkları... Ne zaman iyi, ne zaman kötü? | ‘Patronun dedikodusunu yapabilmek büyük lüks’

#Yaşam
9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık