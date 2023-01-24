Galatasaray ve Fenerbahçe açık ara önde

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Çeyrek ve yarı final kuraları bugün çekilecek Ziraat Türkiye Kupası’nda son 12 yıllık performanslara bakıldığında Galatasaray ile Fenerbahçe en başarılı takımlar olarak öne çıkıyor. Kanarya bu periyotta 9, Aslan ise 8. kez çeyrek finale çıktı. Yine Sivasspor da 8 kez çeyrek finale yükselirken, Kayserispor 6., Trabzonspor 5., Başakşehir 4., Gaziantep 2., Ankaragücü ise son 12 yılda ilk kez son 8’e kaldı.

ASLAN FiNALLERDE 4’TE 4 YAPTI

Fenerbahçe 8 çeyrek finalin sadece 1’inde elenirken, 7 yarı final, 4 final, 2 şampiyonluk gördü. Galatasaray ise 5 kez yarı finale çıktı, bunların 4’ünde finale kaldı ve 4 kupa kazandı.