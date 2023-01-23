Galatasaray, 'Hasan Ali Kaldırım'ın kararını bekliyor...

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sol bekte Patrick Van Aanholt yerine tecrübeli bir sol bek istiyor. Galatasaray, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi ile 600 bin Euro'ya anlaşırken takasta kullanılan Emre Taşdemir'in Sivas'a gitmeyi kabul etmemesi transferi tıkadı.

SİVASSPOR SOL BEK ALMADAN TRANSFERE İZİN VERMEYECEK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'ye izin verme şartlarını onun yerine sol beke yapılacak yeni bir transfere bağlı olduğunu vurgulamıştı.

"UĞUR ÇİFTÇİ TRANSFERİ GÜNCEL"

Radyospor canlı yayınına bağlanan Sivasspor İdari Menajeri Kerem Atılmaz, Uğur Çiftçi transferinin hâlâ güncel bir konu olduğunu söyledi. Alınan bilgiye göre Sivasspor bir sol bekle anlaşırsa sarı kırmızılardan alınacak ücret 900 bin Euro'ya yükseltilecek.

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EMRE TAŞDEMİR İKNA EDİLEMEDİ

Kerem Atılmaz şöyle konuştu: ''Biz Galatasaray'la anlaştık, Uğur Çiftçi de Galatasaray'la anlaştı. Ancak Galatasaray'ın teklifi içerisinde Emre Taşdemir'in tüm hakları da vardı. Emre, Sivasspor'a gelmek konusunda hâlâ ikna edilememiş."

SOL BEK ALMADAN UĞUR ÇİFTÇİ'YE VİZE YOK

Uğur Çiftçi transferinin bitmesi için kadrolarına sol bek katmaları gerektiğini belirten Sivasspor İdari Menajeri, "Uğur giderse elimizde sadece Ziya kalıyor. Doğrudan oynayabilecek bir sol bek almadan Uğur'u bırakmamız mümkün değil."

HASAN ALİ KALDIRIM'LA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Kerem Atılmaz, sol bek için görüştükleri futbolcuyu da açıkladı. Sivasspor'un hedefinde Başakşehir ile yollarını devre arasında ayıran ve uzun süre Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım var.

TRANSFER HASAN ALİ KALDIRIM'A BAĞLI

HASAN ALİ KALDIRIM'la görüşmelerinin sürdüğünü vurgulayan Kerem Atılmaz, "Temalarımız devam ediyor. Uğur Çiftçi'nin iradesi Galatasaray'da oynamaktan yana. Biz bir sol bek ararken, Galatasaray da başka bir sol bek almazsa, Uğur'un transferi gerçekleşir. Görüşmeler sürüyor" dedi.

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"6 PUANLIK MAÇI KAZANDIK"

Sivasspor'un Gaziantep FK deplasmanında aldığı galibiyeti de değerlendiren Kerem Atılmaz şunları söyledi: "Gaziantep deplasmanında aldığımız galibiyet çok önemliydi. Doğrudan rakibimizden 3 puan karşı 3 puan aldık; aynı zamanda 3 puan kaybettirdik. Yani 6 puanlık bir maçtı. Şimdi Adana Demirspor ve Alanyaspor maçlarıyla başlayan süreçte bir galibiyet serisi elde etmemiz gerekiyor."