Yeşil sahalarda bir ilk! Benfica - Sporting Lizbon maçında hakem beyaz kart gösterdi, tribünler alkışladı... Beyaz kart ne anlama geliyor?

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Portekiz'de Sporting Lizbon ile Benfica'nın kadın futbol takımları arasında oynanan karşılaşmada yeşil sahalarda ilk kez görülen bir uygulama hayata geçirildi. Karşılaşmanın hakemi gösterdiği beyaz kart ile tarihe geçti.

Taça de Portugal Feminina ismiyle düzenlenen Kadınlar Portekiz Kupası'nda Sporting Lizbon ile Benfica karşı karşıya geldi. Işık Stadyumu'nda oynanan çeyrek final mücadelesinde rakibini 5-0 mağlup eden Benfica, yarı finalde Famalicao'nun rakibi oldu.

9 SENEDİR PLANLANIYORDU, TAM TERSİ OLDU

Futbol dünyasında 2014'ten bu yana gündemde olan beyaz kart uygulaması, Sporting Lizbon ile Benfica'nın kadın futbol takımları arasında oynanan bu müsabakada ilk kez hayata geçirildi. Ancak yaklaşık 9 senedir tasarlanan kullanımdan farklı bir şekilde...

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Mücadelenin ilk yarısının son anlarında ev sahibi Benfica'nın 3-0'lık üstünlüğü devam ederken yedek kulübesinde bir kişinin rahatsızlandığı bilgisi geldi. Her iki kulübün sağlık ekipleri, rahatsızlanan kadına yardım etmek için yedek kulübesine yöneldi. Yapılan müdahalenin ardından ekipler yerlerine geri döndü.

Bu esnada müsabakanın hakemi şimdiye dek yeşil sahalarda hiç görülmemiş bir harekete imza attı ve her iki takımın sağlık ekiplerine beyaz kart gösterdi. Tribünler, sarı ve kırmızı karttan sonra ilk kez uygulamasına şahit oldukları beyaz kart için tezahüratlarda bulunarak hakemi bu kararından dolayı tebrik etti.

BEYAZ KART NE ANLAMA GELİYOR?

Beyaz kart, Portekiz futbolunun son dönemde farkındalık yaratmak adına hayata geçirdiği bir uygulama. Bu doğrultuda, saha içerisinde futbolcular, teknik heyet ya da müsabaka görevlileri, fair-play anlayışına uygun bir harekette bulunmaları halinde mücadelenin hakemi tarafından beyaz kart ile ödüllendiriliyor.

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Normalde sarı ve kırmızı kart, ilgili prosedürler ve tanımlar karşılığında oyuncuları, teknik heyetleri ve müsabaka görevlilerini davranış ya da hareketleri sebebiyle cezalandırırken; beyaz kart ise ödüllendirmeyi amaçlıyor.

MICHEL PLATINI 2014'TE GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Dönemin UEFA Başkanı Michel Platini, 2014 yılında futbolda kart sistemine bir yenilik getirmek için yeni bir proje başlatmak istemişti. O dönem Mart ayında yapılacak seçime tek aday olarak girmesi beklenen Platini, kart sisteminde kırmızı ve sarının yanına bir de 'beyaz' eklemeyi düşünüyordu.

Daha önce de dile getirilen bu hamle hakkında konuşna Fransız futbol adamı, "Başka bir kart ilginç olacaktır. Bahsettiğimiz beyaz kart futbolcuyu 5 ya da 10 dakika oyun alanı dışında tutacak. Bu kart sistemini kullanan rugby gibi sporları incelemek lazım" şeklinde konuşmuştu.

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Ancak Michel Plati'nin söz konusu beyaz kart fikri yine tıpkı sarı ve kırmızı kart gibi ceza mekanizmasının bir parçasıydı. Portekiz'deki uygulamanın dünya geneline yayılması durumunda beyaz kart, ceza olmak yerine ödül olarak kabul görecek.