Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Gaspar’ı ikna edince, ‘imkansız’ denilen Torreira 9 milyon Euro ucuza alındı

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un en zor transferlerinden biri Lucas Torreira oldu. Sarı kırmızılılar ilk talip olduğunda konudan haberdar olanlar transferin gerçekleşme ihtimalini tek kelimeyle özetliyordu: İmkansız... 8 Temmuz’da yapılan ilk görüşmede Arsenal çok net bir şekilde, “Kiralama teklifiyle gelmeyin. Bonservis ücreti 15 milyon Euro ve pazarlığa kapalı” cevabını verdi. Galatasaray’da hemen herkes, “Sıradakine bakalım düşüncesinde iken umudunu kesmeyen bir kişi vardı; Erden Timur. Arsenal Sportif Direktörü Edu Gaspar ile irtibatı kesmeden transferi gündemde tuttu.

MUSLERA DEVREYE GiRDi

Lucas Toreira tarafı da nakış gibi işlendi. En başta vatandaşı Fernando Muslera sürekli Galatasaray’ın köklü başarı geleneğini anlattı. 26 yaşındaki yıldıza “Galatasaray 3 senede Avrupa’da başa güreşecek bir takım olacak, sen de bu kadronun ana parçalarından biri olacaksın” denildi. Toreira ilk başta İtalya’da kalmayı istiyordu. 4 talibi olsa da hiçbiri Arsenal’in çift haneli bonservis talebini karşılayamadı. Timur, 1 ay süren görüşmelerin ardından Arsenal ile anlaştıktan sonra Toreira’ya da 4 senelik imza attırmayı başardı.

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GALATASARAY iLE ARSENAL STRATEJiK ORTAK OLDU

Erden Timur transferleri olabildiğince ucuza gerçekleştirmek istediği için ikna safhaları hep uzun ve meşakkatli oldu. Oyunculara ve kulüplere Galatasaray’ın 5 yıllık vizyonunu sundu. Hayata geçecek gayrimenkul projelerini, bunlardan elde edilecek geliri, dünyada hiçbir kulüpte olmayan yüz milyonlarca dolarlık fon modelini ve Galatasaray’ın lig şampiyonluğunu sadece araç olarak gördüğünü asıl amacın Avrupa kupaları olduğunu bıkmadan usanmadan anlattı.

Timur’a ilk inananlardan biri de Gaspar oldu. Bu model gerçekleştiği takdirde Galatasaray ile uzun vadeli çalışma imkanının doğacak olması ve bu sayede Arsenal altyapısından yetişecek genç yetenekler ile misyonunu tamamlayan yıldızların sarı kırmızılı kulübe transfer ihtimallerinin artacak olması Gaspar’ı fiyat indirimine yöneltti. Böylelikle Torreira’nın bonservis bedelini önce 12’ye, sonra 10’a ve en sonunda 6 milyon Euro’yu kadar indirdi.

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ERDEN TiMUR’UN FUTBOL AKLI: KARAR AĞACI

Galatasaray bu sezon neredeyse tüm transferlerde tam isabet sağlayınca herkesin aklına doğal olarak şu soru geldi: Erden Timur’un futbol aklı kim?

Timur bunları pek konuşan biri değil ama kulüp çevrelerinden sızan bilgilere göre bu konudaki kriteri şu: Avrupa’nın en büyük 5 liginde ilk 10’da bulunan en az 3 kulüpten transfer teklifi almış olmak.Bu özelliğe sahip olan oyuncular Ayhan Akman tarafından izleniyor.

Akman’ın elemesinden geçen futbolcular için Hollandalı bir data analiz şirketinden kapsamlı raporlar isteniyor.

Oyuncunun eski antrenörleri, sosyal hayatı, medya ile ilişkileri gibi çok geniş kapsamlı bilgilerin yer aldığı 17-18 sayfalık raporları yönetim ve teknik direktör tarafından inceleniyor. Erden Timur transferler için bir karar ağacı oluşturmuş. Şimdiye kadar Galatasaray’ın yaptığı transferlerin yüzde kaçının kim sayesinde (yönetici, teknik direktör, scout, menajer vs.) gerçekleştiğini, birimlerin kararlara etki oranlarını belirlemiş. Geçmiştekilerin başarı oranına göre kulüp birimlerinin transferlerin karar aşamasında yüzdesel ağırlığı oluyor. Kimse kafasına göre transfer yapamıyor.

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TRANSFERLER NEDEN HEP SON DAKiKAYA KALIYOR?

Galatasaray’ın bu sezonki transfer stratejisi şuydu: Geçen yıl 30 milyon Euro olan yıllık maaş ödemesini aşmamak. Bu rakam Nicolo Zaniolo’nun gelişiyle 32 milyon Euro’ya ulaştı.

Bir başka deyişle 13. olan takımın şampiyona dönüşümü aşağı yukarı aynı maaş bütçesiyle başarıldı..

Galatasaray’ın ayırdığı maaş ve bonservis bütçesiyle bu kadar flaş transferleringerçekleştirilebilmesi bir tek yolla mümkün:

Son dakikaya bırakarak. Bu yöntemin riski de var; eli boş kalabilirsin. Ki, Galatasaray geçmişte bu durumu çok yaşadı. Veya yanlış oyunculara olmayacak paralar ödendi. Erden Timur bu riski azaltmak için transfer yapılacak her mevkide 4’er adayla aynı anda görüştü. Üstelik bu durumu pazarlık gücünü artırmak için oyuncularla da paylaştı. Strateji şöyle:

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AVRUPA’YI BEKLiYOR

Türkiye’de transfer penceresi Avrupa’nın önde gelen liglerinden 1 hafta geç kapanıyor. Avrupa’da transfer bitince takımından ayrılmak isteyenlerin fiyatı doğal olarak yüzde 30 civarında düşüyor.

Galatasaray o 1 haftanın da son 48 saatine kadar bekleyerek, fiyatların yüzde 30 daha düşmesini sağlıyor. Böylelikle bol alternatifli ve tenzilatlı bir liste oluşuyor.

Örneğin sezonun yıldızlarından Rashica yıllık 2.8 milyon Euro olan ücretini 1 milyon Euro düşürerek geldi Galatasaray’a. Kulübü Norwich’e de herhangi bir kiralama ücreti ödenmedi.

MARCAO GiBi DAVRANMADI 400 BiN EURO ÖDÜL VERiLDi

Sezon başında Sevilla ile anlaşan Marcao, o sırada bonservis ücreti için görüşmeler yapan Galatasaray yönetimine rest çekip, “Artık burada oynamak istemiyorum. Teklifi kabul edin” diyerek sarı kırmızılıların elini zayıflatmıştı. Brezilyalı futbolcunun aklını çelmeyi başaran İspanyol kulübünün yöneticileri, transfer döneminin son günlerinde Victor Nelsson’a da talip oldu.

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17 MiLYON EURO

Bonservis için Galatasaray’a 17 milyon Euro teklif eden Sevilla’nın girişimleri Nelsson’un kafasını karıştırdı. Ciddi ciddi ayrılmayı düşündü. Ancak Galatasaray Marcao’dan sonra defansın bir lider ismini daha kaybetmek istemiyordu. Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, Nelsson ile görüştü; “Bizim için önemlisin. Şampiyon ol, öyle git. Sezon sonu sana gerekli kolaylığı da sağlayacağız.” İkna olan Nelsson Sevilla’ya, “Galatasaray’da kalıyorum” dedi. Sarı kırmızılı yönetim de onun bu davranışını ekstra 400 bin Euro bonus ödemesi yaparak ödüllendirdi.

HAVUZDAKi FUTBOLCU SAYISI 180’DEN 700’E YÜKSELDi

G.Saray’ın transfer havuzunda geçen sezon 180 olan futbolcu sayısı şu an 700’e ulaşmış durumda. Scout ekibinden geçen sezon sadece Haris Seferovic ve Sergio Oliveira isimleri gelmiş. Zayıf gözüken o birim takviye edilecek.