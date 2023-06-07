Son Dakika: Lionel Messi, Inter Miami ile anlaştığını açıkladı!

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Fransa Ligue 1 ekibi PSG'den ayrılan Lionel Messi, transfer olacağını takımı duyurdu.

Lionel Messi açıklamasında "Barcelona'ya geri dönmeyeceğim. Inter Miami'ye gideceğim. Futbolu farklı bir şekilde deneyimlemek için MLS'e gitmenin zamanı gelmişti" ifadelerini kullandı.

İşte Lionel Messi'nin sözleri;

Barcelona'ya gerçekten dönmek istiyordum, bunun için çok heyecanlıydım ancak gittiğimde daha önce yaşadıklarımı tekrardan yaşamak istemedim. Geleceğimi başkasının ellerine bırakmak istemedim. LaLiga'nın her şeyi kabul ettiğini ve geri dönmem için her şeyin yolunda olduğunun söylendiğini duymuş olsam da, gerçekleşmesi gereken daha pek çok şey vardı."

AVRUPA'DAN BAŞKA TEKLİFLER DE VARDI

Avrupa'dan başka teklifler de vardı ancak benim Avrupa'dan istediğim tek takım Barcelona'ydı.

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KENDİ KARARIMIZI VERMEK İSTEDİM

Kendimi dışarıda bırakıp ailemi düşünmem gereken bir zamana girdim. Ailem için son iki sene çok iyi geçmemişti. Çocuklarımın yeniden otelde kalmak zorunda kalmalarından korkuyordum. Kendi kararımı vermek istedim.

UMARIM BARCELONA'YA DÖNEBİLİRİM

Umarım bir gün Barcelona'ya dönebilirim. Nasıl olur bilmiyorum ancak orayı çok seviyorum. İnsanların ilgisini takdir ediyorum ve bir gün oraya dönmek istiyorum

KONU PARA OLSAYDI, SUUDİ ARABİSTAN'A GİDERDİM

Konu hiçbir zaman para olmadı. Konu para olsaydı, Suudi Arabistan'a ya da başka bir yere giderdim. Barcelona'yla sözleşme hakkında konuşamadık. Sözlü bir teklif yapıldı ve kabul edildi ancak para konuşmadık. Bana resmi bir teklif veremediler.

BİRAZ GARİP DEĞİL Mİ?

Gerçek şu ki, ekonomik durum benim için hiçbir zaman engel olmadı. Beni bu durum için suçladılar. Ayrıldığımdan beri Barcelona, birçok transfer yaptı. Ferran Torres'i 55 milyon euro karşılığında transfer ettiler. Sizce de biraz garip değil mi?