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Son Dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mauro Icardi açıklaması! Rashica, Zaniolo ve Muslera...

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#Transfer#Galatasaray#Icardi
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbekten Mauro Icardi açıklaması Rashica, Zaniolo ve Muslera...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 23:21

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin transferi durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili A Spor'a konuştu.

İşte Dursun Özbek'in sözleri;

Icardi'nin bizimle sözleşmesi bitti. Şu an bir çabamız var. Icardi'nin attığı golle elbette çok önemli ama duruşu, Galatasaray markasına yakışması gibi birçok faktör var. Bir futbolcuyu sadece attığı gollerle ölçmemek lazım.

KOLAY BİR TRANSFER DEĞİL

Icardi ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kolay bir transfer değil. İlgilenen çok kulüp var. Arabistan'dan tut, birçok yere kadar... Icardi, Galatasaray'ı seviyor ve kalmak istiyor. Futbolda hem kariyer önemli hem maddi yapı önemli. Bunlar profesyonel kişiler

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TİCARİ BİR AÇIKLAMAYDI

Bir defa bonservisini almak istiyoruz. Kiralarsak geçen seneki gibi kiralayabilir miyiz? PSG ile bunu konuşuyoruz. Wanda Nara menajeri, açıklaması biraz ticari bir açıklamaydı

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SPONSORLUK DESTEĞİ

Icardi için bütçenin dışına çıkılırsa, sponsorluk görüşmeleri yapıyoruz. Birkaç firmaya bize destek olur musunuz dedik, hemen dediler. Her türlü imkanı devreye sokmanın peşindeyiz. Transfer sezonu daha başlamadı. Ama bu görüşmeler son derece hız kazanmış durumda. Erden Timur, non-stop görüşmelere devam ediyor.

RASHICA'NIN TRANSFERİNİ BÜYÜK İHTİMALLE YAPACAĞIZ

Rashica için kulübüyle temas halindeyiz, büyük ihtimalle transferini gerçekleştireceğiz. Bitmek üzere olan 2 TRANSFER var.

ZANIOLO, HERKÜL GİBİ

Zaniolo, Herkül gibi bir adam. Hızlandığı zaman kimse onu deviremez. Fenerbahçe maçında o darbeyle devrilmezdi de rakibi eksilteceğini düşürdüğü için kendini bıraktı

MUSLERA BİZİM KAPTANIMIZ

Muslera bizim kaptanımız. Kendi kariyer planını nasıl yaptığını bilmiyoruz. 1 yıl kontratı var. Devam etmek isterse kendisiyle devam ederiz.

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