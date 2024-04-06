Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa öncesi dikkat çeken yorum: Ali Koç ve Dursun Özbek görüşse...

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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini yorumladı.

1- Süper Kupa öncesi yaşananları, Fenerbahçe’nin maça U19 takımıyla çıkma kararını ve TFF’nin tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?

UĞUR MELEKE: 7 NiSAN HANGi SÜPER AKLIN ÜRÜNÜ?

Birinci yanlış, cumhuriyetin yüzüncü yılında kupanın Arabistan’da oynatılmaya kalkışılmasıydı. O noktada tüm cepheler hatalı. Birisinin çıkıp, “Bu fikir ekonomik olarak verimli olsa bile bunu 1 yıl bekletelim, cumhuriyetin yüzüncü yılı bir kere yaşanacak bir şey” demesi gerekirdi. İkinci yanlış, TFF’nin kupanın yeni tarihini 7 Nisan olarak belirlemesi. Avrupa’da çeyrek finallerin 11-18 Nisan’da oynanacağı yüzyıl önceden belliyken Süper Kupa’yı 7 Nisan’a koymak hangi süper aklın ürünü, merak ediyorum. Üçüncü yanlış da, böyle bir kaosun diyalogla çözülememesi. Büyükekşi, Koç ve Özbek’in bir araya gelip, iletişim yoluyla tarih konusunda uzlaşamaması. İki kulüp başkanını bir araya getirip problemi diyalog yoluyla çözmesi gereken mecra TFF’dir. TFF çözüm için vardır, kavga ya da inatlaşma için değil. Ben eminim ki Özbek ve Koç bir odada bir araya gelselerdi, tarihi konusunda uzlaşarak çıkarlardı oradan. F.Bahçe’nin müsabakaya U19 takımıyla çıkma, maçı bitirmeme gibi yollara başvurma ihtimalini de yakışıksız buluyorum.

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GÜNTEKiN ONAY: YABANCI HAKEM GELMELi

Fenerbahçe forması şartlar ne olursa olsun her zaman ve her yerde kazanmaya oynar. Ben Fenerbahçe’nin sahaya en güçlü kadrosuyla çıkıp oynamasından yanayım. U19 takımıyla çıkmak bir çözüm değil. TFF, konuyla ilgili gereken açıklamayı yaptı. Takvimde yer olmadığı için maçı ertelemediklerini ifade ettiler. Kaldı ki, 7 Nisan’da Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos’un da ligde play-off maçı var. Ancak ben yine de gerek Süper Kupa’ya gerekse de ligin sonundaki derbiye yabancı hakem gelmesini sadece bu sezon için destekliyorum.

FIRAT AYDINUS: VOLKAN BAYARSLAN’I NiYE ATADINIZ?

Geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla oynanan ve günümüzde Süper Kupa adıyla organize edilen bu maça eminimki tüm futbolseverler bu iki güzide takımın katkılarıyla şölen havasında iştirak etmek isterdi. Tabii diğer taraftan Fenerbahçe adına kongreye götürülüp nihayetinde alınan bir karar var ortada. 7 Nisan’ı bekleyip göreceğiz. Diğer bir husus da; Fenerbahçe’nin aldığı bu kararın ve Süper Kupa için oluşan bu ortamın fitilini ateşleyen Trabzonspor maçında 4. hakemlik yapan Volkan Bayarslan’ın bu maça atanması.. Kabul, belki yaş itibari ile bir jest. O zaman Süper Kupa için düşündüğün hakemini o maçta görev vermeyerek planlı ve öngörülü davranıp uzak tutmalıydın.

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MEHMET ARSLAN: TFF MAÇI ERTELEYiBiLiRDi

Erteleme kararını TFF almalıydı. Fenerbahçe’nin isteğine bile gerek kalmamalıydı. Sonuçta bu bir lig maçı değil. Kaldı ki çok önemli bir Avrupa Kupası maçı var Fenerbahçe’nin. Ama ben U19 takımı ile maça çıkılması kararını da desteklemiyorum. 19 yaşındaki o oyuncular da Fenerbahçe forması taşıyorlar. Fenerbahçe forması A takım için daha değerli değil. Bu açıdan baktığımda amaç eğer Süper Kupa maçına çıkmamaksa, bu yapılır. U19 oyuncuları bu eylem için kullanılmamalı. Altyapı bu kulübün geleceği. Sporda adalet arıyorsanız, adaletsizliğe alet edilemez altyapı oyuncuları.

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2- Fenerbahçe, sansasyonel olayların ardından çıktığı maçta Adana Demir’i birçok eksiğine rağmen yendi. Performanslarını nasıl buldunuz?

MEHMET ARSLAN: MAÇIN KAHRAMANI DZEKO

Dzeko vardı. Hem Fred hem de İsmail Yüksek gibi oynadı. Bana göre maçın kahramanıydı. Burada İsmail Kartal’ın da hakkını vermek gerekir. Ligden çekilme, futbol faaliyetlerini durdurma gibi futbolcular için hayati öneme sahip konulardan oyuncularını izole etmeyi başardı. Hiç de kolay olmayan bir dönemi sıfır hasarla kapadı. Oyuncularının konsantrasyonun ve motivasyonun düşmesine izin vermedi. Oyuncularının performansına evet ama İsmail Kartal’a 10 puan.

UĞUR MELEKE: BÜYÜK CV’LER KARAKTER KOYDU

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Fenerbahçeli o futbolcuları böyle karmaşık bir gündemde Adana maçında bu kadar yüksek konsantrasyonla, iştahla, tutkuyla oynadıkları için tebrik etmek lazım. Çünkü futbolcunun işi futbol oynamaktır, başka bir şey değil. Fenerbahçe yönetimi son günlerde gündemi o kadar çok sahanın dışına taşıdı ki, Fenerbahçeli futbolcuların sahanın içinde bu denli yüksek konsantrasyonla kalmaları büyük başarı. Fenerbahçe’de de büyük CV’lerin, Dzeko’ların, Tadic’lerin büyük karakter koyduğunu söyleyebiliriz.

FIRAT AYDINUS: BiREYSEL PERFORMANSLARIN ESERi

Orta sahadaki Krunic-Zajc ikilisinin performansları ile Tadic, Dzeko ve Szymansky gibi oyuncuların bireysel becerileri Fenerbahçe’nin sonuca gitmesinde büyük etkendi. Fenerbahçe’nin arzusu ve iştahı üst seviyede gözükse de oyunun tamamına baktığımızda, 90 dakikanın belli bölümlerinde baskı ve üstünlüğü mevcuttu. Tabii bunda rakibin oyun tercihi de önemli faktördü. Fenerbahçe nasıl bu maçta 4 golle sonuca gittiyse, yine bireysel hatalar sonucu kalesinde 2 gol gördü.

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GÜNTEKiN ONAY: SAKATLIK SORUNLARI ÇÖZÜLMELi

Fenerbahçe, eksiklerine rağmen golcü kimliğini sürdürerek 4 gollü bir galibiyet aldı. Kolektif anlamda çok iyi gözükmeseler de kararlı ve istekliydiler. Dzeko’yu tekrar kendini bulmuş gördüm. Tadic süper bir gol atmasına rağmen hâlâ istenilen fizik gücünde değil. Bu eksiklere ve tüm yaşananlara rağmen Fenerbahçe önemli bir rakibi geçmeyi bildi. Ancak sakatlık sorunlarının çözülmesi şart.

3- Galatasaray çok da harika oynamadığı bir akşamda Hatayspor’u İcardi ile geçti. Sarı kırmızılıların oyununu nasıl buldunuz?

GÜNTEKiN ONAY: TEMPOYU YÜKSELTMELi

G.Saray 15 günlük aranın ardından bir ritim kaybı yaşamış. Sahaya çıkan ofansif kadro istenilen hücum zenginliğini ortaya koyamadı. Belki de iç sahada en az pozisyona girilen maçı oynadılar. Hatayspor gibi ciddi gol sorunu yaşayan bir takım karşısında da erken buldukları golü koruyup 3 puana ulaştılar. Ama şu net ki Okan Buruk da oynanan futboldan memnun değil. Galatasaray’ın temposunu yükseltmesi şart.

FIRAT AYDINUS: SONUCU iCARDi BELiRLER

Galatasaray’ın ev sahibi olduğu sezonun diğer maçları baz alındığında Hatayspor karşısındaki oyunu aynı seviyede ve performansta gözükmedi. Ama şu var ki Galatasaray’da kalan yedi maçlık virajda İcardi’nin devreye girmesi, iyi oynamadığı maçlarda bile üç puanı alıp götürmesi açısından büyük bir silah. Bu son düzlükte İcardi performansı Galatasaray adına belirleyici rol oynayacak gibi gözüküyor.

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE KONGRESi ETKiLEMiŞ

Lige konsantre olmakta zorlanan bir Galatasaray vardı. İşin doğrusu salı günü Kadıköy’deki kongre, Seyrantepe’deki oyuncuları, Fenerbahçeli oyunculardan daha çok etkilemiş. Oyundan o kadar uzak göründüler. Sanki akılları fikirleri oradan gelecek ‘çekilme’ haberindeydi. Üstelik Okan Buruk’un, “Çok iyi geçti” dediği kamptan sonra. Sanıyorum bu noktayı atladı Galatasaray. Şimdi önlerinde Alanyaspor deplasmanı var. Bu oyun Alanya deplasmanı için yeterli değil.

UĞUR MELEKE: KAZANMAYI BiLEN BiR TAKIM

Galatasaray, Hatayspor karşısında belki sezonun en iyi futbollarından birini oynamadı ama yine kazanmayı bildi. Bu sezon Galatasaray’ın yarattığı en önemli fark da bu zaten. Winner (kazanan) bir teknik adamları var. Okan Buruk bir kritik maç ustası. Winner (kazanan) futbolcuları var. İcardi’nin eğer yanılmıyorsam Galatasaray formasıyla 64 resmi maçta 65 gol katkısı oldu. Sezonun en kritik maçlarında İcardi’si, Mertens’i, Muslera’sı giriyor devreye sarı kırmızılıların. Karakter koyması gerekenler karakter koyuyorlar ortaya.

4- Başakşehir'e de 2 puan kaybeden Beşiktaş ile Trabzon arasındaki lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası yarışında hangisi avantajlı?

UĞUR MELEKE: FAZLA ISRAR ETMEMEK LAZIM

Santos, Polonya’da, Yunanistan’da, Portekiz’de sporseverlere ne hissettirdiyse Beşiktaşlılar’a da onu hissettiriyor. Yunan Milli Takımı’yla 49 maça çıkmış, bunların 29’unu 0-0, 1-0 ve 1-1 tamamlamıştı. Beşiktaş Santos’la (Topraktepe etkisindeki Karagümrük maçını saymazsak) 11 haftada sadece 8 gol atabildi. 9 maçın ilk devresinde gol bulamadı. Santos’un mantalitesiyle Beşiktaş’ın genetiği örtüşmüyor. İki farklı parçayla mükemmel bir yapboza ulaşamazsınız. O parçalardan biri uymuyor oraya. Belki de çok fazla ısrar etmemek lazım artık.

GÜNTEKiN ONAY: BÜYÜK TAKIM OYUNU OYNATMIYOR

Beşiktaş en son küme düşen İstanbulspor’u yendi. Fernando Santos’la haftalar geçtikçe oyunda hiçbir ilerleme yok. İlk geldiği zaman ben Portekizli teknik adamın nasıl bir oyun anlayışına sahip olduğunu, bu futbolun büyük takım oyunu olmadığını yazdım ve söyledim. Birçok Beşiktaşlı bana tepki gösterdi. Ancak şimdi herkes hemfikir. Beşiktaş böyle oynamaz.

MEHMET ARSLAN: BEŞiKTAŞ VE TRABZON’UN iŞi ZOR

Üçüncülük yarışı bu iki camiayı da heyecanlandırmıyor. Tam aksine endişelendiriyor. Lig ikiye ayrıldı. Fenerbahçe, Galatasaray ve diğerleri. Beşiktaş ve Trabzonspor’un temel problemi bu. İki takım yönetiminin üzerindeki en büyük baskı bu. Çok iyi bir takım oluşturmak zorundalar sezon sonunda. Aksi halde bu sezon yaşadıkları hayal kırıklıklarını yine yaşayacaklar. Ve işleri bu iki takıma göre gerçekten zor hem de çok zor.

FIRAT AYDINUS: TARAFTARLARI HiÇ ŞAŞIRTMADI

Beşiktaş’ın Başakşehir karşısında topa sadece 29 oranında sahip olmasına yol açan bir oyun anlayışı sergilemesi hiçbir taraftarı şaşırtmadı. Fernando Santos’un bu sistemi ve oyun felsefesi Süper Lig’in sonuna kadar ve Türkiye Kupası’nda belli ki farklılık göstermeyecek. Üçüncülük yarışında Trabzonspor oyun ve puan olarak büyük avantaja sahip. Beşiktaş taraftarlarının, takımın lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası hedefine ulaşacağına dair umudu, Fernando Santos’a duydukları güven kadar!